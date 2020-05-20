微软 Win10 推出独有软件包管理器：无需点击“下一步”

IT之家5月20日消息 多年以来，用户经历了使用Windows下载和运行.exe、.msi应用程序的培训，然后经过漫长的安装过程，在该过程中，你必须选择路径并多次单击“下一步”。

该过程很耗时，需要手动交互。今天，微软宣布将向Windows 10添加内置的软件包管理器。这将使你无需单击多个安装窗口即可轻松安装桌面应用程序。

例如，你可以启动Windows软件包管理器并运行新的“winget”命令，以获取要安装的任何应用程序的最新版本。你只需运行“winget install PowerToys”即可安装它，而无需访问Github、第三方网站或Microsoft Store。

Windows软件包管理器具有自己的软件package feed，由微软创建和维护。用户还可以将新应用添加到程序package feed中，甚至可以从第三方存储库下载应用。

输入带有应用程序名称的上述命令后，Windows软件包管理器将只下载并安装程序，而无需你进行任何进一步的交互。

Windows软件包管理器当前支持以下命令：

install –它允许你安装应用程序。

show –显示有关应用程序的信息

source-这将允许你管理应用程序的可用来源。

search–你可以使用它来查找应用程序的基本信息。

如果你有兴趣，可以加入Windows Insider计划并通过Microsoft Store获得包管理器预览版。

或者，你可以从此处手动下载软件包，然后按照以下步骤操作：

启用开发人员模式（转到设置> Windows更新>开发人员并将其打开。

双击Windows程序包管理器的应用程序包。

安装后，打开PowerShell。

在PowerShell中，键入“winget”以开始使用包管理器。

IT之家获悉，微软计划在Windows 10版本1709和更高版本上提供Windows软件包管理器。