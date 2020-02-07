内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软Office.com/Office 365 App启动器更新：统一体验和图标

2020/2/7 18:05:08来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家2月7日消息 微软Office.com是Office 365用户的集中门户，他们可以从中开始工作，并返回最重要的内容。“推荐”部分使用AI功能显示了最可能引起你注意的文件。通过“发现”部分，用户可以查看同事正在处理的文件，以及他们可能不知道存在的可用文件。

Office.com中的Office 365应用启动器使打开和在不同Office 365 Web应用之间切换变得更加容易。

微软近期宣布了对Office.com和Office 365应用启动器的新更新。首先，Office.com和应用程序启动器现在是统一体验，因此你将在两个位置找到相同的应用程序集。微软也在改变固定应用程序的工作方式。

  • 微软现在在Azure Active Directory门户中提供控件，使管理员可以将最多三个应用程序固定到Office.com和应用程序启动器中。用户可以随时取消管理员添加的任何应用。

  • 用户无需手动将应用程序固定到应用启动器，因为系统现在会根据使用情况自动为你固定应用程序。自动添加的任何应用都可以随时取消固定。

  • 根据以前体验，在一段时间内不使用的应用程序会将其删除。在新的体验中，应用将一直保留到手动取消固定为止。

微软还为管理员提供了将应用程序分组和自定义Office 365画廊视图的功能，使用户能够浏览和了解可用的应用程序。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Office 365Office微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    