微软Office.com/Office 365 App启动器更新：统一体验和图标

IT之家2月7日消息 微软Office.com是Office 365用户的集中门户，他们可以从中开始工作，并返回最重要的内容。“推荐”部分使用AI功能显示了最可能引起你注意的文件。通过“发现”部分，用户可以查看同事正在处理的文件，以及他们可能不知道存在的可用文件。

Office.com中的Office 365应用启动器使打开和在不同Office 365 Web应用之间切换变得更加容易。

微软近期宣布了对Office.com和Office 365应用启动器的新更新。首先，Office.com和应用程序启动器现在是统一体验，因此你将在两个位置找到相同的应用程序集。微软也在改变固定应用程序的工作方式。

微软现在在Azure Active Directory门户中提供控件，使管理员可以将最多三个应用程序固定到Office.com和应用程序启动器中。用户可以随时取消管理员添加的任何应用。

用户无需手动将应用程序固定到应用启动器，因为系统现在会根据使用情况自动为你固定应用程序。自动添加的任何应用都可以随时取消固定。

根据以前体验，在一段时间内不使用的应用程序会将其删除。在新的体验中，应用将一直保留到手动取消固定为止。

微软还为管理员提供了将应用程序分组和自定义Office 365画廊视图的功能，使用户能够浏览和了解可用的应用程序。