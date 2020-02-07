【视频&图文】好玩不氪金，2020年2月必玩的10款精品手游！

Hello，大家好！我是水水。虽然今年春节都已经过去了，但因为新型冠状病毒，这年过得当真是憋屈得很，大家都还是小心翼翼，不敢出门，无心工作，无聊到自闭。水水身上都快要长出蘑菇来了。年前，水水给大家做了一起数码产品的推荐视频，看样子反响挺不错的，索性我趁着最近还是在线办公的情况下，又给大家做了一期游戏推荐的视频，考虑到手机玩游戏的门槛最低，所以这期视频介绍了10款手游，而且都是水水精挑细选的，保证你开工和开学前的肥宅生活不再无聊。老规矩，先贴上视频：
那有几件事也要在这里先说明一下：
1.每个游戏开头的小标题内，都已经列举了手游已经发行的平台，写了暂定的就是还没发行，不要再问为什么XXX游戏没有安卓版，或iOS版。
2.视频中推荐的游戏，水水会把安卓版的游戏安装包放在IT之家的微信公众号里，大家如果想要可以在IT之家的微信公众号后台回复关键词“游戏1”获取网盘链接，自行索取。如果没看到某款游戏的下载链接，就说明它暂时没有安卓版。另外，水水的安装包未必是最新版的游戏，因为有些游戏的BUG修复更新比较频繁，但游戏水水都在自己的一加7 Pro上进行了测试，保证能够运行。
3.特别强调的是，水水个人是个正版玩家，也不提倡小伙伴下载盗版，所以安装包都是官方的正版，非渠道服，非修改版破解版，如果各位装好游戏发现需要内购开启后续关卡，都是正常情况。
4.如果大家看完本期视频，对内容上有什么更好的想法和建议，欢迎在评论中告诉水水。也可以把你希望被推荐的游戏内容写下来让水水看到，今后水水还会制作更多游戏推荐向的视频。哦，对了。之前说的iPad上支持手柄的游戏视频已经在做了，敬请期待。
5.水水是头一次制作游戏推荐类视频内容，需要各位观众老爷多多支持。请大家尽量点开下面的B站外链链接，去B站观看本期视频，随手素质三联一下，也可以转发分享给更多的小伙伴，这样第一次投稿游戏区的水水，被推荐的可能性就更大。水水在此先谢过大家了。
｜B站站外链接地址，点击直达：
最后，考虑到一些读者的需求，补上图文简版。
永不言弃：黑洞（iOS/Android）免费下载，内购道具付费
这是一款音乐类的节奏跳跃游戏，萌萌的小黑棉花、精灵古怪的配音以及动感十足的音乐都非常有特色，玩家只需双手在屏幕上左右拖动，便可操作角色左右跳跃，躲避各种机关陷阱，搜集道具，最终跳入终点的黑洞就可过关。虽然上手不难，但千万别被它可爱的画风和看似简单的操作给骗了，随着关卡的推进，游戏对玩家操作精度和节奏感的把握会越来越严，可能会伴随着心态爆炸和无能狂怒等多种副作用，玩多了甚至会怀疑自己是不是抖M。永不言弃：黑洞拥有70多个关卡和多种角色供玩家挑战和选择，每个关卡还有三种不同类型的挑战任务，绝对是提神醒脑的杀时利器。如果还嫌不过瘾，可以试试这个系列的前三作。不过据说黑洞这作已经是难度最低的了。
滚动的天空2（iOS/Android）免费下载，内购去广告和道具付费
它同样是音乐节奏游戏，玩法是类似神庙逃亡的经典的跑酷风格。玩家需要用手指不停的滑动屏幕调整位置，操纵主角穿梭在不同风景的地图上，跟随BGM一路跳跃和奔跑，搜集关键的道具，最终直上云霄，拥抱天空。该作最大的特点是动听的音乐，前期的关卡音乐节奏舒缓，旋律美妙，使人心情愉悦。不过随着关卡的深入，后期的音乐节奏会越来越快，地图瞬息万变，稍微掌握不好节奏便会摔入深渊，尸骨无存。滚动天空2的关卡设计丰富巧妙，有绿意盎然春风拂面的广阔平原，有变幻莫测曲径通幽的钢琴琴键，也有满天繁星萤火微光的天际梦游，每个地图的画面都天马行空、美轮美奂，经常会让玩家在流连美景的同时失去警惕，手滑不断。正是由于它非常考验玩家的反应力和节奏感，某玩家在自己的攻略视频中曾用这样一句话总结来这款游戏：好看好听但虐心，一看就会，一玩就废。看来跑酷真的是一项非常危险的运动啊。
超级幻影猫1、2两部（iOS/Android）免费下载，内购付费解锁章节
如果你非常喜欢超级马里奥，但目前没有Switch主机，不妨试试超级幻影猫系列吧。游戏已经推出了1、2两部，不过由于开发商定价过于良心，导致营收偏低，续作被砍。该系列的灵感源于超级马里奥，是典型的横板动作过关游戏。游戏在美术设计和动作交互上都非常的用心，地图精美且原生支持手柄操作，对玩家非常友好。游戏中设置了多样的交互机制，玩家不仅需要通过基础的跳跃和射击跨越障碍，击杀敌人，还要借助弹簧机器人等辅助NPC跃空破墙，发现更多隐藏在地下和天上的金币、星星，并且拥有多种外形和能力不同的角色以及具有无敌能力的幻影Buff形态，过关不难但想要全收集却不易，因为很多地方需要对地图反复试探和研究，才能发现隐藏道具。该系列第一部共92关，第二部共77关，非常的耐玩，特别适合没事的时候抓起手机玩几把，不肝不氪，养肝护心。
幻境双生（iOS/Android）免费下载，内购付费解锁关卡和DLC资料片
推箱子是功能机上人尽皆知的经典游戏，但这个时代还能激起人们兴趣的推箱子游戏少之又少，主机游戏中独领风骚的大概是以两性桃色为题材的《凯瑟琳》，而手游里也有一款凭借像素风和解谜元素脱颖而出的推箱子游戏，它就是幻境双生。这个名字乍一听很角色扮演，但上手就会发现，它非常的与众不同。虽然是像素，幻境双生的画面却非常出色，颇有种像素版冒险岛的感觉。这款游戏的精髓在于，游戏中有对应主角表人格的表世界和里人格的里世界，不仅画风完全不同，玩法也相互迥异，一个解谜的关卡往往需要在表里世界间不停切换，通过不同的道具发掘各种骚操作才能完成。主线故事是一段围绕着小女孩追寻记忆的冒险之旅，解谜之余也让游戏的节奏更加合理。游戏中提供了保存和加载选项的闪回系统，便于玩家试错。目前该游戏推出了32个关卡和5个挑战关卡，拥有6个DLC资料包，后续还会持续更新更多的关卡，喜欢烧脑解谜类型的玩家一定不能错过。
月圆之夜（iOS/Android）免费下载，内购付费解锁职业和DLC资料片
提起卡牌，不少玩家都觉得心累，养成要素太多，收集起来又肝又氪是不少卡牌手游的通病。不过，月圆之夜这款游戏却改变了人们对卡牌手游的刻板印象。在日系卡牌遍地的时候，月圆之夜的美漫风格让人眼前一亮，甚至还支持高刷新率，各种动画流畅丝滑，出色的中文配音也能感受出制作团队的用心。游戏中，玩家将扮演小红帽的角色，去黑森林里寻找失踪的外婆，通过遇到不同遭遇的人和妖收集线索，最终战胜BOSS获得真相。目前有八个不同职业的小红帽可选，每个小红帽都有专属的套牌和职业技能，玩法非常丰富，战士的自残同归，弓手的无限连弩，法师的极限输出，修女的爆魔忏悔，单一职业的流派就有好几种。不过，玩家需要通过战斗、事件和商店购买等多种途径不断补充卡组，随机性非常大，对卡组的取舍和强化要谨慎，每个随机事件的选择都可能成为命运的转折点，甚至会影响最终遇到的大BOSS。而专属的职业技能有使用次数的限制，选择合适的使用时机就变得尤为重要。每局游戏分三个阶段，以击杀阶段BOSS为结束标志，第三阶段的BOSS可跳过直接挑战老总，所有的进度都是实时存档，即玩即走。不仅如此，月圆之夜还为每个职业提供两档难度和多个变态的成就挑战，以及持续更新的DLC，有全成就强迫症的玩家一定会大呼过瘾。
隐形公司Invisible.inc（iPad OS/Steam）付费买断，无内购，Steam版有民间汉化和MOD包
新型冠状病毒带火了瘟疫公司，但策略类型的游戏却越来越快餐化和氪金化。打开App Store的策略游戏类别，几乎被卡牌和塔防占领，令人唏嘘不已。不过，一些小众的独立游戏依旧倔强的坚守着。由饥荒团队所打造的隐形公司便是其中的一员。只有iPad版，没有中文印证了它被边缘化的事实，但难以掩盖游戏本身十分优秀的素质。赛博朋克、潜行暗杀、人工智能、黑客入侵，这些游离于科技和科幻之间意境在隐形公司中展现的淋漓尽致。背景设定在2074年的未来，玩家需要扮演一名指挥官，指挥手下的特工潜入世界上最危险的高科技公司窃取科技和情报，粉碎敌人的阴谋，最后安全撤离。不过，你只有72个小时的时间。在此期间，你需要黑掉敌人的防御设施，偷学科技，躲过保安的巡逻，窃取资料，每一步的行动都要精密计算，否则很可能功亏一篑。游戏采用回合制，行动顺序，队友配合和敌人的行动预判成为输赢的关键，随着回合数的增加，敌人的安保等级也会越来越严，一旦到达最高的6级，你将面临插翅难飞的处境。整个游戏的机制非常缜密，连“悔棋”的步数都会根据难度而变化，想要全成就完美通关没个上百小时根本不可能。不过一旦潜行成功，你将获得巨大的成就感。
隐形守护者（iOS/Android）付费买断，游戏需要登录微信账号，全程联网
西方文化中的潜行特工，换到东方便成了谍战特务，可谁能想到当抗战题材、谍战特务、文字冒险这些元素混合在一起时，会如此迷人。当水水第一次接触隐形守护者的时候，直接就陷了进去。文字冒险游戏的画风非常重要，也是吸引玩家深入探索的决定性因素。隐形守护者采用全程实拍加配音的形式，赋予了每个角色有血有肉的生命，他们生动的表情、动作和声音大大增强了游戏的代入感和剧情感染力，更何况游戏中还有不少姿色可人的妹子，后宫党怎能按捺得了。等等，这款游戏可不是让你泡妞的，你要扮演中共地下党情报人员肖途，打入敌人内部，周旋于各方势力之间，获取重要的情报，帮助党组织彻底打赢战争，最后还得全身而退，自证清白。风月美色于你究竟是好是坏，可得想清楚。游戏中，你必须谨言慎行，因为剧情的环环相扣和跌宕起伏经常充满了意想不到的危机和反转，一步错步步错，最后等待你的将是各种花式死法。比如枪杀，活埋，刺死之类的，最幸运的就是提前被组织看出你的无能，把你送去改造。除了各种普通的失败结局，还有三大结局等着玩家发现，而你也会随着剧情的推进学会过滤各种尔虞我诈，变得精于算计。总之，相信我，隐形守护者会给你带来不同于其他任何文字冒险游戏的奇妙感受。
帕斯卡契约（iOS/Android确认发售，日期待定）付费买断，无内购
帕斯卡契约在去年9月的苹果秋季新品发布会上，受到了国内玩家空前的关注度。这类以硬核的操作为核心卖点的动作游戏，往往和主机平台紧密相连，而在手游中却难有建树。究其原因是触屏操作的“搓玻璃感”和快餐化手游的大环境，让这类游戏很难给予玩家爽快的游戏体验。但是，帕斯卡契约做到了，虽然玩家从游戏的画风、怪物的动作等细节上都能看出“魂”的影子，可出色的打击感和紧张刺激的BOSS战，并不妨碍大批的玩家前赴后继的前来受苦。魂系游戏之所以吸引人，并不仅仅是因为难度高，而是玩家能从一次又一次的战斗中不断积累经验，总结战斗技巧，甚至形成了肌肉记忆，最终从被虐到雪耻复仇，以获得巨大的满足感。这是那些只需要无脑搓技能，或者充钱就能打造一套神装的动作游戏完全无法比拟的。帕斯卡契约讲述了灾难过后的幸存人类不断与入侵家园的怪物战斗，最终自我救赎的故事，画风黑暗阴郁，战斗强调预判和反应力，而不是堆砌特效，有四个职业可选，为了弥补触屏操作的局限，游戏团队为其原生适配了手柄，是崇尚技术流玩家的不二之选。
软媒魔珠（iOS/Android/WP/Windows）免费
最后一个游戏是咱软媒自己的，叫做魔珠。别看这游戏体积不大，难度却不小。它是一个典型的消除类手游，规则很简单，用手点击魔珠并选择指定的位置进行移动，只要能将相同颜色的魔珠通过横、竖、斜三种方式的任意一种连接五颗，就会自动消除。当然，移动魔珠的前提是起始区域到指定区域中间没有形成闭合的阻挡才行，每移动一次盘面上就会随机增加三颗魔珠，并且下回合出现的魔珠颜色会提前在底部进行提示，如果本回合的移动恰好造成消除，则不会增加新的魔珠。一旦魔珠布满盘面，你就Game Over了。消除游戏一般考验的是观察力，如果你会下五子棋，那么玩起魔珠来会更加得心应手，充分利用刷新魔珠的颜色提示部署行动，也是生存的关键之一。看看这游戏的排行榜，最高居然有两万五千多分。再看看水水的分数，天呐。我们玩的是同一个游戏么？不过玩着玩着，你就会发现根本停不下来好么！