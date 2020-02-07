【视频&图文】好玩不氪金，2020年2月必玩的10款精品手游！

Hello，大家好！我是水水。虽然今年春节都已经过去了，但因为新型冠状病毒，这年过得当真是憋屈得很，大家都还是小心翼翼，不敢出门，无心工作，无聊到自闭。水水身上都快要长出蘑菇来了。年前，水水给大家做了一起数码产品的推荐视频，看样子反响挺不错的，索性我趁着最近还是在线办公的情况下，又给大家做了一期游戏推荐的视频，考虑到手机玩游戏的门槛最低，所以这期视频介绍了10款手游，而且都是水水精挑细选的，保证你开工和开学前的肥宅生活不再无聊。老规矩，先贴上视频：

那有几件事也要在这里先说明一下：

1.每个游戏开头的小标题内，都已经列举了手游已经发行的平台，写了暂定的就是还没发行，不要再问为什么XXX游戏没有安卓版，或iOS版。

2.视频中推荐的游戏，水水会把安卓版的游戏安装包放在IT之家的微信公众号里，大家如果想要可以在IT之家的微信公众号后台回复关键词“游戏1”获取网盘链接，自行索取。如果没看到某款游戏的下载链接，就说明它暂时没有安卓版。另外，水水的安装包未必是最新版的游戏，因为有些游戏的BUG修复更新比较频繁，但游戏水水都在自己的一加7 Pro上进行了测试，保证能够运行。

3.特别强调的是，水水个人是个正版玩家，也不提倡小伙伴下载盗版，所以安装包都是官方的正版，非渠道服，非修改版破解版，如果各位装好游戏发现需要内购开启后续关卡，都是正常情况。

4.如果大家看完本期视频，对内容上有什么更好的想法和建议，欢迎在评论中告诉水水。也可以把你希望被推荐的游戏内容写下来让水水看到，今后水水还会制作更多游戏推荐向的视频。哦，对了。之前说的iPad上支持手柄的游戏视频已经在做了，敬请期待。

5.水水是头一次制作游戏推荐类视频内容，需要各位观众老爷多多支持。请大家尽量点开下面的B站外链链接，去B站观看本期视频，随手素质三联一下，也可以转发分享给更多的小伙伴，这样第一次投稿游戏区的水水，被推荐的可能性就更大。水水在此先谢过大家了。

｜B站站外链接地址，点击直达：

最后，考虑到一些读者的需求，补上图文简版。

永不言弃：黑洞（iOS/Android）免费下载，内购道具付费

这是一款音乐类的节奏跳跃游戏，萌萌的小黑棉花、精灵古怪的配音以及动感十足的音乐都非常有特色，玩家只需双手在屏幕上左右拖动，便可操作角色左右跳跃，躲避各种机关陷阱，搜集道具，最终跳入终点的黑洞就可过关。虽然上手不难，但千万别被它可爱的画风和看似简单的操作给骗了，随着关卡的推进，游戏对玩家操作精度和节奏感的把握会越来越严，可能会伴随着心态爆炸和无能狂怒等多种副作用，玩多了甚至会怀疑自己是不是抖M。永不言弃：黑洞拥有70多个关卡和多种角色供玩家挑战和选择，每个关卡还有三种不同类型的挑战任务，绝对是提神醒脑的杀时利器。如果还嫌不过瘾，可以试试这个系列的前三作。不过据说黑洞这作已经是难度最低的了。

滚动的天空2（iOS/Android）免费下载，内购去广告和道具付费

它同样是音乐节奏游戏，玩法是类似神庙逃亡的经典的跑酷风格。玩家需要用手指不停的滑动屏幕调整位置，操纵主角穿梭在不同风景的地图上，跟随BGM一路跳跃和奔跑，搜集关键的道具，最终直上云霄，拥抱天空。该作最大的特点是动听的音乐，前期的关卡音乐节奏舒缓，旋律美妙，使人心情愉悦。不过随着关卡的深入，后期的音乐节奏会越来越快，地图瞬息万变，稍微掌握不好节奏便会摔入深渊，尸骨无存。滚动天空2的关卡设计丰富巧妙，有绿意盎然春风拂面的广阔平原，有变幻莫测曲径通幽的钢琴琴键，也有满天繁星萤火微光的天际梦游，每个地图的画面都天马行空、美轮美奂，经常会让玩家在流连美景的同时失去警惕，手滑不断。正是由于它非常考验玩家的反应力和节奏感，某玩家在自己的攻略视频中曾用这样一句话总结来这款游戏：好看好听但虐心，一看就会，一玩就废。看来跑酷真的是一项非常危险的运动啊。

超级幻影猫1、2两部（iOS/Android）免费下载，内购付费解锁章节

如果你非常喜欢超级马里奥，但目前没有Switch主机，不妨试试超级幻影猫系列吧。游戏已经推出了1、2两部，不过由于开发商定价过于良心，导致营收偏低，续作被砍。该系列的灵感源于超级马里奥，是典型的横板动作过关游戏。游戏在美术设计和动作交互上都非常的用心，地图精美且原生支持手柄操作，对玩家非常友好。游戏中设置了多样的交互机制，玩家不仅需要通过基础的跳跃和射击跨越障碍，击杀敌人，还要借助弹簧机器人等辅助NPC跃空破墙，发现更多隐藏在地下和天上的金币、星星，并且拥有多种外形和能力不同的角色以及具有无敌能力的幻影Buff形态，过关不难但想要全收集却不易，因为很多地方需要对地图反复试探和研究，才能发现隐藏道具。该系列第一部共92关，第二部共77关，非常的耐玩，特别适合没事的时候抓起手机玩几把，不肝不氪，养肝护心。