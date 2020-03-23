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微软 Surface Duo 未来新特性：支持 3D 深度相机，生成不同类型帧

2020/3/23 7:36:36来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家3月23日消息 新推出的Surface Neo并不是微软唯一的双屏设备。在去年10月份的发布会上，微软还宣布了一款名为“Surface Duo”的Surface手机，Surface Duo可运行Google的Android应用，并直接从谷歌Play商店支持Microsoft服务。

Surface Duo是由Panos Panay领导的Surface团队设计的，它具有出色的硬件，但是之前有传言称Surface Duo设备将配备中核相机。

与三星Galaxy Fold和华为Mate Xs竞争的Surface Duo可能没有配备出色的相机，但是微软似乎正在致力于与软件相关的重大改进。

IT之家从微软申请的专利获知，除了基于软件的改进之外，微软还致力于深度相机资源管理。微软表示，它计划使用三维“3D”相机来提供比标准相机更高的性能。例如，2D相机依靠感测场景中的运动来触发激活，这可以用3D相机解决。

“3D成像可以纠正2D图像的许多缺点。但是，深度相机的传统操作技术往往会耗费相对大量的资源。”微软在专利申请中指出。

微软表示，深度相机还能够生成不同类型的帧，例如2D帧，3D帧或分辨率相对较高和较低的帧、不同视场的帧等。

微软正在研究各种类型的深度相机，例如飞行时间ToF深度相机，结构光深度相机或立体深度相机。

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关键词：Surface Duo相机微软

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