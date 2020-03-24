1978年苹果广告牌将被拍卖：彩虹苹果Logo，20000美元起拍

IT之家3月24日消息 据外媒appleinsider报道，上世纪70年代末的苹果广告牌将于3月26日拍卖，起拍价为20000美元。

1976年4月1日，苹果公司诞生了，但当时它并不是这个名字，而是苹果电脑公司（Apple Computer Inc.）。直到2007年1月9日，才正式更名为苹果公司（Apple Inc.）。

而这块4×5英尺的苹果广告牌，大约是1978年的古董了，上面有彩虹的苹果Logo。

据拍卖公司Nate D.Sanders称，这是苹果授权的一家经销商在1976年的一次会议上首次了解苹果电脑公司时展示的。

虽然被描述为整体“非常好”的状态，但Nate D.Sanders指出，广告牌确实有一些泛黄。同时宣布，这块广告牌将于3月26日拍卖，20000美元起拍。

古董苹果产品和纪念品是很受欢迎的拍卖品，许多拍品因其稀有性和收藏性而拍出高价。

苹果公司早期的电脑是很多收藏家的收藏对象，此前一台罕见的苹果电脑Apple-1在拍卖会上以458711美元的价格售出。而其他纪念品也可能会吸引拍卖块的高价，比如一本Apple-1的使用手册在2019年以12296美元的价格售出。

苹果的Logo看似简单，实际在设计中运用到了很多的美学。

不知道IT之家的小伙伴们是喜欢彩虹色的苹果Logo，还是现在的纯色Logo设计呢？