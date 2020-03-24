内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

1978年苹果广告牌将被拍卖：彩虹苹果Logo，20000美元起拍

2020/3/24 20:41:37来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月24日消息 据外媒appleinsider报道，上世纪70年代末的苹果广告牌将于3月26日拍卖，起拍价为20000美元。

1976年4月1日，苹果公司诞生了，但当时它并不是这个名字，而是苹果电脑公司（Apple Computer Inc.）。直到2007年1月9日，才正式更名为苹果公司（Apple Inc.）。

而这块4×5英尺的苹果广告牌，大约是1978年的古董了，上面有彩虹的苹果Logo。

据拍卖公司Nate D.Sanders称，这是苹果授权的一家经销商在1976年的一次会议上首次了解苹果电脑公司时展示的。

虽然被描述为整体“非常好”的状态，但Nate D.Sanders指出，广告牌确实有一些泛黄。同时宣布，这块广告牌将于3月26日拍卖，20000美元起拍

古董苹果产品和纪念品是很受欢迎的拍卖品，许多拍品因其稀有性和收藏性而拍出高价。

苹果公司早期的电脑是很多收藏家的收藏对象，此前一台罕见的苹果电脑Apple-1在拍卖会上以458711美元的价格售出。而其他纪念品也可能会吸引拍卖块的高价，比如一本Apple-1的使用手册在2019年以12296美元的价格售出。

苹果的Logo看似简单，实际在设计中运用到了很多的美学。

不知道IT之家的小伙伴们是喜欢彩虹色的苹果Logo，还是现在的纯色Logo设计呢？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果Logo彩虹广告牌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    