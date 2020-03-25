三大运营商1、2月手机用户暴减2193万，工信部回应

IT之家3月25日消息 工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏介绍，疫情期间通讯服务使用量明显增长。今年1-2月，移动互联网累计流量达到235亿G，同比增长44.2%；2月份日均移动互联网接入流量达到8.88GB，同比增长45.5%，达到了12个月来的新高。

近日中国移动、中国电信、中国联通相继公布运营商数据，IT之家发现数据显示三家的移动电话用户规模都出现了大规模暴减。电信运营商1月份移动电话用户数净减247.8万户，2月份移动电话用户数已净减1945.5万户，两个月移动电话用户数共减少2193.3万户。

工信部也关注到了，近期运营商在发布他们业绩的时候，看到他们的手机用户数出现了数量减少的现象，经过向三家运营商了解，初步分析可能有以下两个方面的原因：

一是受疫情因素的影响，2月份电信企业有很多的实体渠道没有办法正常营业，虽然开通了线上的服务，但是很多用户还习惯去实体营业厅办理一些新开户等等业务，因此新发展用户的速度有所放缓。还有就是部分的存量用户因为不能复工复产，社会经济活动需求减少了，有一些临时卡进行了销号处理，注销了临时号码。

二是随着携号转网全国的实施和提速降费的深入推进，部分原来有双卡的用户，不再需要单独的流量卡了，这部分流量卡用户注销了号码。

工信部称，相信随着经济社会活动逐渐恢复，移动通信的用户数未来可能还出现增长，根据中国电信最新的数据显示，3月1到3月22日中国电信移动用户数日均新增24.5万，比2月份的日均新增用户数量增长了114%。