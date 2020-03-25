再次蝉联全球摄影第一？华为P40、P40 Pro明日发布

IT之家3月25日消息 随着3月26日的临近，在华为P40系列的预热海报和视频中，官方透露了不少关于新机的重磅特性。但即便如此，消费者对这款即将发布的新机仍充满了好奇和期待，那么华为P40系列究竟会有哪些新特性？在相机影像方面又会迎来哪些革命性升级呢？



在3月23日、24日，华为官方连续两天放出了预热视频，视频中出现了P40系列手机的一角，并且均带有“get ready for visionary photography”的英文字样，翻译过来是“为有远见的摄影做好准备”的意思，一方面在展示着自己的行业领导者地位，另一方面似乎又在隐隐暗示P40系列将继续搭载潜望式的长焦镜头。

作为去年最重要的突破性进展。华为P30 Pro提前实现了潜望式镜头商用，支持10倍混合无损变焦和50倍数码变焦，使得该机发布之后便有了“望远镜”的称呼。而从23日华为公布的预热视频来看，华为P40系列影像实力大招之一，便是长焦拍摄。同时可以肯定的是，经过一年时间的升级迭代以及算法优化，P40系列的长焦拍照将会更加强大。

而在稍晚25日的时候，华为官方又放出了一则预热视频，视频中出现了摄像头的轮廓图，通过视频中的信息我们可以判断，华为P40系列的后置镜头将采用矩形排布。

而根据IT之家此前的报道，此次华为P40系列将会拥有三款不同的机型，针对性的会有不同的镜头配置。而最高配的版本，较大几率会搭载超过四颗摄像头的镜头组。而且华为P系列多代以来一直引以为傲的传感器尺寸优势，势必要继续延续下来。毕竟「底大一级压死人」还是基本成立的真理。大传感器带来的进光量、宽容度等等，都将为各个场景的整体成像提供超清质感的呈现。

除此之外，RYYB的阵列组合自然依旧会是这代产品的杀手锏之一，这似乎暗示了华为P40系列将具备惊人的夜拍表现。再加上华为相机的强悍算法，毫无疑问，P40系列发布之后定将重新刷新移动影像新高度。

除了影像力之外，华为P40系列的高颜值设计也将成为核心亮点。

根据之前泄漏的渲染效果，华为P40系列手机将采用多曲面的机身设计，屏幕两侧的曲率较大，这意味着屏幕将有不错的屏占比表现，通过高曲率的屏幕，视觉上消灭了屏幕两侧的物理边框，高曲率的屏幕点亮之后，会给用户带来非常震撼的视觉体验。同时预热视频中还表现出，P40系列的曲面过渡十分圆润，而且屏幕与顶部边框的距离很窄，相信整体手感也将会来到全新的高度。

小结：

3月26日21:00，华为P40系列手机将正式面世，凭借着强悍的影像力系统，华为P40系列必定会重新造就“影像艺术的下一个里程碑”，成为消费者心目中高端5G拍照手机首选。