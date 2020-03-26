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华为P40现身GeekBench跑分库：麒麟990+8GB内存

2020/3/26 14:22:55来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月26日消息 华为将于今日晚间正式发布新款P40系列手机，继早前华为P40 Pro跑分现身GeekBench跑分库后，今日华为P40标准版的GeekBench跑分也已曝光。

IT之家了解到，从截图可以看出华为P40在Geekbench 5.1.0平台上的单核成绩为742，多核成绩为2686，预装Android 10操作系统，搭载麒麟990 5G芯片并辅以8GB RAM。

根据现有信息显示华为P40将支持22.5W快速充电，预计华为P40将采用后置三摄方案，由主摄+超广角摄像头+ToF组成。目前有关华为P40标准版的消息较少，其中华为P40 Pro将采用双开孔全面屏设计，搭载麒麟990芯片，前置3200万像素双摄像头，后置矩阵式徕卡五摄相机模组，包含一颗5200万像素索尼定制IMX 700 CMOS，最高支持16合1像素技术，支持10倍光学变焦。

华为P40系列全球线上发布会将于今日晚间21:00召开。届时，华为P40系列、Watch GT 2e、EMUI 10.1系统等将正式亮相。IT之家将为大家带来华为P40系列全球发布会直播，并提供精美奖品三份作为互动奖品，欢迎关注观看。（华为P40系列全球发布会直播：点此观看

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关键词：华为P40

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