科技与时尚的弄潮儿，华为Eyewear智能眼镜2020春夏新款亮相全球

2020年3月26日，华为P40系列在用户的期盼中如约而至，一同发布的还GENTLE MONSTER X HUAWEI Eyewear智能眼镜2020春夏新款，融合全新升级的时尚款式，引领穿戴时尚再升级。

时尚的弄潮儿

GENTLE MONSTER X HUAWEI Eyewear（以下简称Eyewear）是华为布局智能眼镜领域的首款产品。华为方面透露，Eyewear在设计之初，便有着十分清晰的定位：智能眼镜首先是一款佩戴方便、时尚的眼镜，“智能”则仅作为眼镜的特性加持，让信息的获取与交互更加简单。

基于明确的设计原则与丰富的技术积累，华为Eyewear一经推出便收获了国内外无数赞誉。经过一年时间的沉淀，Eyewear 2020春夏新款惊艳亮相全球，创新的功能，与GENTLE MONSTER出色的联合设计，让华为Eyewear再次走在了时尚前沿。

▲ GENTLE MONSTER X HUAWEI Eyewear 2019款

华为2019年共发布了5款Eyewear智能眼镜，包括2款墨镜和3款光学眼镜，覆盖了不同需求的用户群体。Eyewear 2020春夏新款时尚再升级，推出了2款墨镜，分别为线条圆润利落的Smart MY MA 01与沉稳时尚的Smart HER 01。

其中，新款Smart MY MA 01采用流畅圆形镜框，搭配2020太阳镜系列的NEW FLATBA墨镜，拥有圆润且利落的整体框架线条；Smart HER 01则为猫眼形状镜框，配备太阳镜系列中方形Oversize的FLATBA墨镜。这两款华为Eyewear智能眼镜镜面两端均镶嵌有枪弹形装饰钉，同时镜片支持高效UV防护。

▲ Smart MY MA 01 流畅圆形镜框

▲ Smart HER 01 超大方形镜框

新潮前卫的设计，枪弹形独特装饰的点缀，利落干净的线条应用，让华为Eyewear在2020年迎来时尚再升级。

科技的先驱者

外观设计上的差异性已让华为Eyewear眼镜吸睛不已。事实上，华为Eyewear在技术方面的创新与应用更值得称道。华为在功能侧充分利用自己的技术积累，将诸多功能集成于Eyewear两条修长纤薄的镜腿中，且镜腿最薄处仅4mm，眼镜本体则无任何接口和按键，兼顾了整体外观的美观与和谐，成就了方寸之间的科技感。

▲ Smart HER 01 纤薄镜腿

那无接口和按键，如何实现智慧操作的呢？华为Eyewear 2020春夏新款在镜腿上集成了双击操控与唤醒语音助手等操作，只需要双击镜腿，便可以触发内部多种精密器件与传感器，完成播放音乐、接挂电话和唤醒语音助手等功能。支持智能佩戴检测、高清立体声与NFC无线充电等诸多功能。

值得一提的是，Eyewear 2020春夏新款在纤薄镜腿上实现了双麦克风线性波束降噪，利用一个麦克风采集环境噪声，另一个麦克风同时采集通话声音，通过对所采集噪声的声相反相处理与采集到的通话声音相耦合，配合AI语音降噪技术，有效降低了环境噪声对通话的干扰，带来更加轻松惬意的通话体验。

细微之处见真章

拥有诸多科技加持的华为Eyewear智能眼镜，在设计、材质、交互、体验等细微之处的处理同样出彩。为了兼顾产品功能体验与镜腿的时尚纤薄，Eyewear采用了器件极致堆叠技术，并将功能按键放置在镜腿中，设计简约，还支持IP67级别防水。

同时，作为在华为P40全球发布会上公布的重磅单品，华为Eyewear智能眼镜配合华为P40系列使用，拥有更为出色的智慧交互体验。

当开启佩戴感知功能的Eyewear与华为P40手机配对后，用户在每个定义时间段内首次佩戴，均可听到右腿语音播报的问候语，与EMUI10.0及以上版本的手机连接使用，还可收到自动播放的航班、火车行程信息，避免耽误行程。用户在使用Eyewear眼镜听音乐或眼镜处于待机状态时，双击Eyewear眼镜便可唤醒华为手机的语音助手功能。双击操控功能不止于此，用户设置后可通过简单的双击镜腿，完成接听/挂断、播放/暂停等诸多操作。

通过不同的交互操作，Eyewear实现了前所未有的智慧体验，让每个用户仿佛成为拥有智能助手“贾维斯”的钢铁侠，超能体验尽在举“指”之间。当昔日的科幻成为现实，当智能移步生活与家庭，科技单品正以更为亲和活力的方式，与时尚生活方式紧密相连，演绎着作为时代弄潮儿的全新张力。

IT之家了解到，此外，华为还发布会上新了多款明星单品，正在热销的HUAWEI WATCH GT 2 42mm系列带来新款亮色的香槟金不锈钢表壳，搭配凝霜白和栗木红皮质表带，优雅十足。这款手表还推出生理周期记录功能，更贴心地关爱女性用户健康。

与此同时，HUAWEI WATCH GT 2系列还带来一位新成员——更具活力的HUAWEI WATCH GT 2e，支持多达100种运动类型，从主流运动到各种潮流运动，无论用户喜爱哪一种，HUAWEI WATCH GT 2e都能够记录下来。它还支持实时心率监测、心率异常提醒、压力和睡眠监测，在长达两周的续航能力支持下，将科学的运动健康理念带入到全球消费者的日常生活中。

IT之家获悉，GENTLE MONSTER X HUAWEI Eyewear2020春夏新款将于4月8日在国内正式发布，或将于5月底开售。

小结

回望2月底，在华为终端产品与战略发布会上，余承东展示了华为移动服务（HMS，全称Huawei Mobile Services）的进展，并宣布要建立世界第三个移动生态。如今，随着5G与多种终端产品相继到来，华为有望以手机、平板、电脑乃至智能穿戴设备作为终端入口，持续构建HMS生态。

有人说，未来10年将是智能穿戴设备飞速发展的时期。当前TWS蓝牙耳机、智能手表等设备已走进千家万户，然而，智能眼镜领域始终鲜少有厂商敢于尝试。而华为Eyewear智能眼镜，作为华为在智能领域的首次尝试，也是华为“1+8+N”全场景布局中的重要一环，其定义了一种更为人性化的科技理念，让信息获取更加简单，更承接着华为未来智能穿戴领域的诸多想象，不断探索科技的未知边界，拓展现有认知。而随着如华为Eyewear智能眼镜这类产品在视听上的不断进化，谁能断言智能眼镜不会是下一个超越智能手机的装备呢？