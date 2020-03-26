余承东携手表新品亮相P40/Pro发布会，华为Watch GT2新色、GT2e吸睛

IT之家3月26日消息 3月26日，华为海外发布会正式发布了华为P40/Pro手机，同时还有华为Watch GT2新色（栗木红/凝霜白）和华为Watch GT2e新品。

华为Watch GT2发布半年时间里，受到了众多时尚圈、运动圈等人士的喜爱，在工作、运动、生活中带来了极大便利。本次华为Watch GT2新色又在时尚设计、女性健康呵护等方面有了重磅升级。

IT之家从直播发布会中获悉，华为Watch GT2凝霜白、栗木红款式，搭配42mm表盘，更适合女性或手腕小一些的男性佩戴。两款配色，简约大方，沉稳知性，为现代的女性提供了更高层次的时尚魅力，绽放你的「美」时「美」刻。

表体采用了香槟金为主体的金属表壳，搭配白色、深棕色真皮表带，散发着简约时尚优雅的味道，堪称是追求时尚个性人士的必备佳品。

健康管理方面，华为继续发力，42mm凝霜白、栗木红款新增了女性生理周期管理功能，更加贴心呵护女性的健康。用户可以在华为运动健康App中输入来月经的时间以获得周期长度等日历信息，然后就可以在界面获得生理周期的预测，其中新功能包括生理期提醒和易孕期提醒，从而更好地管理生理期，在生活和工作中做好准备，对于想要宝宝的女性来说，更有助于备孕。

目前当下职场女性无论是在工作还是在学习中，都处于忙碌的状态，那么拥有一款时刻陪伴在身边、功能强大且贴心爱护的智能手表是个不错的选择。华为Watch GT2 42mm凝霜白、栗木红新款手表让你的生活和学习、工作井井有条，从容不迫。

除了华为Watch GT2凝霜白、栗木红款式，华为P40系列发布会上还将推出了华为Watch GT2e新品，面向年轻的潮流运动爱好者而打造，更加富有激情，都市简约和街头酷玩风完美融合搭配，带来别样感受。

华为Watch GT2e同样搭载麒麟A1超低功耗芯片，在典型使用状态下，华为Watch GT2e能够连续使用2周时间，满足长时间运动。

华为Watch GT2e在继承原来的15种专业模式基础上，还新增了85种自定义运动记录，包括跑酷、街舞、滑板、攀岩等极限、休闲、健身、水上项目、球类、冰雪项目等六大运动类型，满足多项运动需求。同时它还新增支持6种运动模式的自动识别，分别是户外跑步、户外步行、室内步行、室内跑步、椭圆机和划船机，这样在一些你经常使用的运动项目上就可以直接激发识别了。在运动时，华为Watch GT2支持心率过高过低提醒，能够自动记录下运动时间、热量、心率区间、运动效果、恢复时间等数据，还能一键生成长图分享到社交平台，打卡高光时刻。

外观方面，华为Watch GT2e保留了圆形的表盘，但在整体设计上略有变化。新手表采用表体与表圈一体化设计，多排双色TPU表带佩戴舒适且利于排汗，非常适合运动佩戴。目前华为提供了三种颜色的手表，分别是石墨黑、火山红和薄荷绿。

据了解，4月8日华为将举办国内发布会，华为Watch GT2新色将面向国内消费者正式推出，或将在健康层面还有新功能亮相，让我们拭目以待。

除了华为Watch GT2新色、GT2e新品，2019年华为联手Gentle Monster重新定义时尚智能眼镜，2020年春夏新款墨镜跟随P40发布，继续引领时尚穿戴。新款Smart MY MA 01是2020太阳镜系列中方圆形状的NEW FLATBA墨镜。整体框架线条圆润且利落。镜面两端镶嵌以枪弹形装饰钉。镜片提供高效UV防护，而Smart HER 01是2020太阳镜系列中方形Oversize的FLATBA太阳镜，猫眼形状镜框，镜面两端镶嵌以枪弹形装饰钉。镜片同样提供高效UV防护。枪弹性设计的独特装饰，加上利落干净的线条，让时尚再次升级。