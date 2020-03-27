一张图看懂华为 P40/P40 Pro/P40 Pro+ 全部亮点

IT之家3月26日消息 在昨晚的华为P40系列发布会上，华为正式发布了华为P40、P40 Pro和P40 Pro+三款旗舰手机。搭载华为的5G麒麟990处理器，华为P40 Pro和Pro+采用了相同6.58英寸的90Hz屏幕，官方称之为四曲满溢屏。P40 Pro和Pro+都支持IP68防尘防水，配备4200毫安时的电池。

相机方面，华为P40系列手机依次搭载了3、4、5枚摄像头，据官方说法，华为P40系列重新定义超清，不等同于像素堆叠，而是源于大底传感器和AI算法的力量，在多种光线环境下留住精细画质。

P40全系标配华为迄今为止最大的1/1.28英寸传感器、2.44μm大单像素尺寸，提供更多的进光量，全像素8核对焦实现白天黑夜快速精准对焦，更有XD Fusion图像引擎将画质提升至全新境界。

其中，华为P40 Pro在P30 Pro潜望式长焦的基础上增加超感光RYYB滤色阵列，无论渔歌唱晚或晨光熹微，都能让你拍出超清细腻的长焦画质。

华为P40 Pro+采用第二代潜望式长焦镜头，于精巧中再造精巧，实现10倍光学变焦及最大100倍数字变焦。

配色方面，P40、P40 Pro拥有亮黑色、深海蓝、零度白、冰霜银和晨曦金五种配色，P40 Pro+还引入了两种独特的配色，分别是陶瓷黑和陶瓷白。

IT之家汇总报道，华为P40 8+128GB售价799欧元（约合人民币6197元），华为P40 Pro 8+256GB售价999欧元（约合人民币7749元），两者将于4月7日正式发售，华为P40 Pro+ 8+512GB售价1399欧元（约合人民币10851元），将于6月开售。另外，华为P40系列国行将于4月8日发布。

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