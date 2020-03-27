IP地址也能卖钱！日本工程师宣布将出售1400万个IPv4地址，价值3亿美元

IT之家3月27日消息 据外媒ThereGister报道，IPv6倡导者村井纯（Jun Murai）今天宣布，他将出售超过1400万个IPv4地址，所有收益（预计将超过3亿美元）将捐给一家专注于促进亚太地区互联互通和在线服务的基金会。

村井纯在互联网的早期获得了多达 1470 万地址的 IPv4 地址段，而目前大部分地址都没有分配出去。

村井纯在互联网工程师中享有受人尊敬的地位，他在日本相当于“互联网之父”文特瑟夫（Vint Cerf），在日本和整个亚太地区的互联网发展中发挥了重要作用，但这一决定可能会引起争议。

根据相关规定，任何多余的IPv4地址都应免费回收，并根据需要重新分配。但村井纯在规定出台前就已经得到这些IPv4地址，因此他几乎可以随心所欲地使用这些地址块。

IT之家曾报道，去年全球IPv4地址正式耗尽，所有43亿个IPv4地址已分配完毕，这意味着没有更多的IPv4地址可以分配给ISP和其他大型网络基础设施提供商。

而这些稀缺的IPv4地址赋予了它们巨大的市场价值，目前，每一个IPv4地址的价值在20至30美元之间，这意味着村井纯的1470万个地址目前的总价值在2.94亿至4.41亿美元之间。