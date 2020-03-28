沃尔沃将在中国召回逾15万辆汽车：ASDM软硬件可能无法完全兼容

IT之家3月28日消息 国家市场监督管理总局质量发展局昨日发布公告称，日前，沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司及浙江豪情汽车制造有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自2020年3月27日起召回部分国产和进口沃尔沃汽车，共计150929辆。具体包括：

沃尔沃汽车销售（上海）有限公司（共计21831辆进口车）

召回2019年5月20日至2020年3月9日生产的2020年款V60汽车，共计1464辆；2019年1月21日至2020年3月11日生产的2019-2020年款V90CC汽车，共计2080辆；2019年1月21日至2020年3月11日生产的2019-2020年款XC90汽车，共计18261辆；2019年10月8日至2019年11月5日生产的2020年款XC40汽车，共计4辆；2019年6月18日至2019年10月28日生产的2020年款XC60汽车，共计22辆。

大庆沃尔沃汽车制造有限公司（共计46743辆国产车）

召回2019年2月8日至2020年3月10日生产的2020年款S60汽车，共计5142辆；2019年1月14日至2020年1月22日生产的2019-2020年款S90长轴距汽车，共计41601辆。

浙江豪情汽车制造有限公司（共计82355辆国产车）

召回2019年9月30日至2020年3月11日生产的2019-2020年款XC60汽车，共计62601辆；2019年11月5日至2020年3月9日生产的2020年款XC40汽车，共计19754辆。

IT之家了解到，本次召回范围内的部分车辆由于供应商原因，ASDM（主动安全主控模块）软件可能无法与2019年第四周起引入的ASDM硬件完全兼容。ASDM的微处理器可能无法从内存中读取正确的温度状态，导致了ASDM摄像头的低信任值，从摄像头得到的可靠数据可能会被ASDM抑制，导致AEB（自动紧急制动系统）和/或碰撞警示信息、制动辅助功能受限。当ASDM模块内部电路板温度在10摄氏度到40摄氏度之间时，如果前方遇到行人、自行车或者静止的车辆，自动紧急制动功能可能受限；仅当车辆低速行驶且如果前方遇到静止的车辆时，碰撞警示信息、制动辅助功能及自动紧急制动功能都可能受限，但车辆的常规制动功能不受影响。在以上情形时如果驾驶员没有采取常规制动措施，可能增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

国家市场监督管理总局网站显示，沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司及浙江豪情汽车制造有限公司将对召回范围内的车辆免费升级ASDM软件，以消除安全隐患。库存车辆将在消除缺陷后再进行销售。