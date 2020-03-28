微博小店正式上线：为用户提供一整套店铺管理服务

IT之家3月28日消息 微博全面升级电商产品功能，正式推出“微博小店”。

微博小店为用户提供一整套店铺管理服务，主要包含的功能：商品的添加与管理、核心经营数据服务、推广信息设置等。用户开通微博小店后，不仅可系统化管理和展示店铺，还可以解锁电商内容激励、小店购物津贴、返佣激励计划等多项专属权益。

用户进入微博客户端，点击个人页的粉丝服务即可找到微博小店申请入口。国内用户通过手机号验证和人脸识别后，无需审核即可快速开通入驻，申请成功后，用户个人页将增加微博小店快捷入口。

IT之家了解到，微博小店提供了多项功能。其中，“自选商品”用于商品的添加与管理，不仅支持复制商品链接添加至小店，还可从“选品中心”直接挑选商品添加至小店，目前支持的电商平台包括：淘宝、京东、有赞。用户添加商品至微博小店后，可随时将商品分享至微博，粉丝和其他用户在信息流内就能点击查看、购买商品，还能进入相关账号主页进入其小店查看更丰富的商品。通过“基本工具”功能，用户可以随时查看小店核心经营数据，绑定和修改PID及推广信息设置。

此外，微博同时宣布推出一系列电商扶持政策，包括电商内容激励计划、小店购物津贴、返佣激励计划、专属运营对接、在线电商学院、专属直播权益多项权益。