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小米王腾回应 Redmi K30 Pro 6GB 内存版“ LPDDR4x 变 LPDDR5 ”：检测软件识别错误

2020/3/30 9:04:33来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月30日消息 近期一些网友反馈，Redmi K30Pro 6GB内存+128GB存储版本在宣传时为LPDDR4x内存，但是有两款软件里测试都显示为LPDDR5内存。小米公司 Redmi产品总监王腾昨日晚间在评论区回应网友：检测软件识别错了。

▲网友Redmi K30 Pro内存跑分图，原帖已删除

对于有网友称Redmi内存抽奖的说法，王腾在评论中明确回复是检测软件识别错了。

3月24日下午，Redmi红米手机在北京举行Redmi K30 Pro旗舰手机发布会，正式发布了Redmi K30 Pro/变焦版。Redmi K30 Pro搭载了高通骁龙865，还支持新一代的UFS 3.1和新一代的LPDDR5。采用了弹出式真全面屏，3D四曲面机身。

在最后Redmi K30 Pro配置和价格信息中，IT之家发现，Redmi K30 Pro的6GB内存+128GB存储版稍有不同，小米方面特别说明，Redmi K30 Pro的6GB内存+128GB存储版采用了LPDDR4X+UFS 3.0 配置，该版本售价2999元，因此其他Redmi K30 Pro版本均采用了LPDDR5+UFS 3.1组合。

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关键词：Redmi K30 Pro小米

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