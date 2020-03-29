内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界软件
手机数码
电脑学院
测评图赏
视频游戏
原创直播
AI5G
苹果微软
iPhone之家Win10之家
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

Steam同时在线人数再破记录，峰值突破2300万

2020/3/29 23:29:29来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家3月29日消息 在新冠肺炎疫情期间，Steam同时在线人数接连打破记录，3月29日的峰值已经突破了2300万。

截至发稿时，Steam同时在线人数峰值达到了23,436,186

最热门的游戏还是《CS:GO》、《DOTA 2》、《绝地求生》、《GTA 5》等。

IT之家曾报道，3月15日，Steam同时在线人数突破2000万；3月20日，Steam同时在线人数突破2100万；3月21日Steam同时在线人数突破2200万。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：steam在线人数

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    