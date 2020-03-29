Steam同时在线人数再破记录，峰值突破2300万

IT之家3月29日消息 在新冠肺炎疫情期间，Steam同时在线人数接连打破记录，3月29日的峰值已经突破了2300万。

截至发稿时，Steam同时在线人数峰值达到了23,436,186。

最热门的游戏还是《CS:GO》、《DOTA 2》、《绝地求生》、《GTA 5》等。

IT之家曾报道，3月15日，Steam同时在线人数突破2000万；3月20日，Steam同时在线人数突破2100万；3月21日Steam同时在线人数突破2200万。