喜加N！Steam限时免费领取《100%鲜橙汁》《恶果》等12款游戏

IT之家3月27日消息 新冠肺炎疫情爆发以来，不少游戏发行商开启了旗下游戏的限免活动。据IT之家网友反馈，Steam游戏商城现可免费领取《100%鲜橙汁》《200%混成汁》《疾旋战姬极速对决2》等多款游戏。《恶果》《UNI》等游戏将于明日开启限免活动（部分游戏不支持中文）。

100% Orange Juice（100%鲜橙汁）

截止时间：3月31日上午1:00

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100%鲜橙汁是橙汁系列作品全明星登场的桌面游戏。玩家可与来自各个橙汁作品里的角色，以及在本作中出现的新角色们，一起以获胜为目标使用骰子对战。

200% Mixed Juice!（200%混成汁）

截止时间：3月31日上午1:00

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200% Mixed Juice!（200%混成汁）是“橙汁”的十周年作品，一个将橙汁系列角色们进行200%混合交融的旧式校园RPG。

Simple Story - Alex

截止时间：3月31日上午5:00

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这是一个简短的互动故事，亚历克斯，一个普通的失败者。他过着单调乏味的生活，充满了酒精和痛苦，但在他的内心深处，一直想成为一个英雄。有一天，他离开了他的家，亚历克斯意外地在神秘寺庙里传送。你要找到出口。

Nephise Begins

截止时间：4月1日下午2:00

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Nephise Begins告诉玩家Nephise成为球体收藏家之前发生了什么。主要环境再次变为森林，但这次没有积雪，而是更加晴朗多雾的天气。

Between Two Castles - Digital Edition

截止时间：3月31日上午1:00

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《Between Two Castles - Digital Edition》把原创经典桌游带至电脑！玩家可做出决策并建造独特的城堡。

Project Mercury

截止时间：4月9日上午5:00

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游戏介绍：当您消灭未知来源的威胁时，请步行上下楼，爬上摩天大楼，走下无底坑。

Mobile Astro EX Pack（DLC）

截止时间：4月9日上午5:00

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该内容需要在 Steam 拥有基础游戏 Mobile Astro （本体免费）才能运行。Mobile Astro是一款双杆街机射击游戏。

Acceleration of SUGURI 2（疾旋战姬极速对决2）

截止时间：3月31日上午1:00

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Acceleration of SUGURI 2（疾旋战姬极速对决2）是来自“橙汁”的闪电般的对战射击游戏，Suguri（疾旋战姬）世界中大家喜爱的角色都会登场。

UNI

限免开启时间：28日上午01:00

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UNI是一款两人游戏，包含40种不同类型的迷你游戏。

HELLION

限免开启时间：28日上午01:00

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经过一个世纪的冰冻睡眠，您发现自己陷入了人类第一个星际殖民地的废墟之中。探索被遗弃的船只和车站，收获原始资源来寻找空气、燃料和其他设备。这是你的选择！

The Deed

限免开启时间：28日上午03:00

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《恶果》是一部关于谋杀与逃脱的冒险/RPG游戏。艾伦. 布鲁斯，这个邓谢尔家族的合法继承人回到家中，要解决与这个疏远的家庭的纠葛。

Martian Law

限免开启时间：28日上午03:00

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受80年代经典街机游戏的启发，Martian Law是一款休闲射击游戏，具有复古游戏玩法和手工制作的图形。