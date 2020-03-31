特斯拉开始准备交付后轮驱动长续航版Model Y

3月31日消息，据国外媒体报道，在本月中旬开始交付高端版本的跨界运动型多用途汽车Model Y之后，电动汽车厂商特斯拉，目前也已开始准备交付这一款电动汽车的后轮驱动版本。

Model Y是特斯拉在去年3月份推出的，今年3月份开始交付，距推出仅用了一年的时间，这是特斯拉此前未曾有过的。

但同特斯拉此前交付Model S、Model 3等电动汽车一样，Model Y也是从加速更快、售价更高的高端版本开始交付的，首先开始交付的是双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动Performance高性能版。

而在去年3月份推出Model Y时，特斯拉是宣布有4个版本，除了已经开始交付的双电机全轮驱动版的两个版本，还有标准版、后轮驱动长续航版两个版本，前者计划在2021年量产，其他三个版本则是在今年量产。

外媒最新的报道显示，在本月中旬开始交付双电机全轮驱动版的两个版本之后，特斯拉也已在准备交付后轮驱动版的Model Y。

外媒在报道中表示，部分预定了后轮驱动长续航版Model Y的消费者，透露他们已被要求为即将交付的Model Y提供付款和折价方面的信息。

但外媒在报道中也提到，单电机后轮驱动长续航版的Model Y，此前并未预计到能在今年晚些时候量产。

特斯拉Model Y，虽然规划了最终将在上海超级工厂和德国超级工厂生产，但目前是只有弗里蒙特工厂能生产，而这一工厂在3月23日结束之后就已暂时停产，暂时不再生产电动汽车，恢复时间还未披露，因而后轮驱动长续航版的Model Y，目前是否已开始生产也还不得而知，外媒目前也还未披露这一版本的具体交付时间。