早年合伙人批评马斯克：公开低估疫情，应该道歉

3月31日消息，据外媒报道，全球支付平台PayPal联合创始人马克斯·列夫琴（Max Levchin）日前对曾经的创业伙伴埃隆·马斯克（Elon Musk）等人发出批评，希望他们在新型冠状病毒疫情期间提供更多帮助。此前，这些人曾怀疑此次疫情的严重性。

如今美国确诊病例已经超过16万，3000多人因新冠肺炎而逝世。

图：PayPal联合创始人马克斯·列夫琴（Max Levchin）

美国当地时间周一，列夫琴接受采访时说：“所有低估此次疫情影响的人，可能都会对自己曾经发表过的言论感到尴尬。”列夫琴在23岁时与人共同创立了一家公司，最终成为PayPal。

作为特斯拉和SpaceX的首席执行官，马斯克最初淡化了新型冠状病毒疫情的严重影响。他称对这种病毒感到恐慌是“愚蠢的”，并预测在开始通过向医院工作人员捐赠口罩和购买呼吸机来提供帮助之前，过度反应会造成比疫情本身更大的伤害。

马斯克曾表示，特斯拉可以通过购买呼吸机并帮助更高效地交付来提供最大帮助。虽然他称3月21日已经与呼吸机制造商Medtronic进行过工程讨论，但目前还不清楚特斯拉或SpaceX是否会在制造急需的医疗设备方面发挥作用。

现任金融科技公司Affirm首席执行官的列夫琴称：“硅谷精神是真实存在的，只要有好主意，我们就知道如何动员、激励、突破重重障碍，做出一番成就。从这个意义上说，如果马斯克打算建造呼吸机，那他肯定会建造很多，而且质量可能非常好。”

媒体表示，马斯克和一般人一样，可以按照他的方式发表对新冠病毒疫情的看法，但他的观点和取向具有更大的影响力。对此，他可以负起责任，但也可以不负责任，这取决于他。

马斯克曾说：这样做是“愚蠢的”

那么马斯克之前说过什么呢？又如何引发争议呢？

针对疫情，世界各地政府官员都在警告，病毒可能带来灾难性的影响，美国各级政府也在要求公众减少社交活动来遏制病毒的传播，但马斯克却认为这样做是“愚蠢的”，发推文建议人们保持心态平静。

加州旧金山湾区的几个县在3月16日发布了“就地避难令”，采取了“封城”措施。但在3月17日，马斯克无视要求关闭其该地区弗里蒙特工厂的呼吁。直到3月19日下午，特斯拉才宣布将于3月23日暂停该工厂的生产。

在过去，马斯克发布的不实言论曾给他带来麻烦，如2018年他发布推文表示将私有化特斯拉公司，引发联邦调查局的调查。也就是说，在当前新冠病毒疫情期间，马斯克发一些不同寻常的推文，也并奇怪，无论这样的推文是为他自己还是为公众。

马斯克是一位耀眼的公众人物。除了特斯拉，他还是SpaceX的创始人，许多人认为他是我们时代最具前瞻性的科技人物之一。

由于人们尊重他并且听从他的建议，因此马斯克说的话和做的事很重要。如果他无视新冠病毒疫情的危害，其他人也会效仿。更重要的是，他负责雇有数千人的工厂，在面对安排员工在家工作和生产必须服从防疫规定时，他采取了与其他科技公司负责人不一样的做法，即抵制和不配合。

传播及致死率被“夸大了”

3月6日，他发布了有关新冠病毒的第一个推文，说“对冠状病毒恐慌是愚蠢的。”

3月初，美国人对疫情担忧程度还不高，但有很多迹象已表明情况并不好。一艘在加州附近停泊的游轮，发现有乘客感染病例。意大利的局势变得越来越严峻，人们对华盛顿和其他州的疫情越来越担心。全球性的许多活动和会议被取消。

马斯克当时的看法类似于美国总统特朗普，都认为美国会平安无事。

3月8日马斯克发推文更进一步重申自己的立场，认为人们目前对病毒的反应是“愚蠢的”，冠状病毒的传播及致死率被“夸大了”，因为接受检测的人数很少。至于游船，他认为船上有“很多人，但存在医疗设施紧缺的严重问题。”

3月9日在美国股市出现下跌时，他发推文表示股市“无论如何都有点高”，“应该回调”。

3月10日，当Coachella音乐节被推迟时，他建议不要推迟。同一天，就特斯拉是否应该有一个地下俱乐部——“超级锐舞洞”（ mega rave cave），他在Twitter上启动了一项民意调查。据称，这项调查获得了很多人的同意。

3月13日，他告诉SpaceX公司员工，与冠状病毒相比，车祸更可怕。

无视“就地避难令”

3月16日，马斯克发布推文称，抗疟药物氯喹被认为是新冠病毒的潜在治疗方法。

此时，马斯克似乎开始收集关于新冠病毒的信息，并开始认为疫情的危害性，因为州市县政府开始强制关闭营业单位，股票市场暴跌，越来越清楚的是，“社会隔离”正在成为新的规定，并且要执行几个星期，甚至可能是几个月。

但直到3月16日，马斯克仍然认为恐慌是真正的敌人，低估这场大流行病的可怕程度。当天他发的推文坚持认为，“恐慌的危险仍然远远超过冠状病毒的危害”。

3月17日，当美国各地公司执行员工在家工作规定时，特斯拉却要求其加州弗里蒙特工厂保持运营，无视政府发布的“就地避难令”。

3月16日马斯克发给员工的电子邮件表示，“我非常清楚，如果你觉得有点不舒服，请不要觉得有义务来工作。我个人会去上班，但那只是我。如果你有原因想呆在家里，完全可以。”相比此前他向员工发送的邮件相比，是一个进步。

按照“就地避难令”，特斯拉加州弗里蒙特工厂从事的并非规定的“基本业务”，因此必须关闭运营。特斯拉最终在3月19日宣布，从美国当地时间3月24日开始，该公司将暂时关闭其位于加州弗里蒙特的汽车制造厂。与此同时，特斯拉还将暂停其位于纽约州布法罗太阳能电池工厂的大部分运营。随后，内华达州电池工厂也关闭14天，并裁员75%。

但很早之前，福特、通用汽车和菲亚特克莱斯勒就已经宣布，暂停他们在北美工厂的生产至少到本月底。

而且特斯拉并非完全停工。在此期间，特斯拉计划在此期间为弗里蒙特工厂进行生产线改造，以达到更优化的产能水平，提升Model Y的产量。

生产医用呼吸机

最终，马斯克还是觉得应该在疫情中做些什么。他3月18日发推文表示，特斯拉将与通用汽车和福特一起生产医用呼吸机；他表示，正在同纽约市长白思豪谈论这件事，如果紧缺，特斯拉将生产呼吸机。

最终他如愿以偿。3月22日，美国政府宣布，特斯拉、福特汽车和通用汽车将“获准”生产呼吸机，以帮助美国减轻呼吸机在新冠肺炎疫情大流行期间短缺的问题。随即马斯克表示，公司将“尽可能快地”重新开放其纽约超级工厂，生产呼吸机。

此外，他还从中国购买了1255台呼吸机，并已经安排将它们空运到美国洛杉矶，用以帮助治疗当地的新冠病毒肺炎患者。

不过他旗下两家公司的员工并没有幸免，特斯拉两名已经在家工作近两周的员工感染了新型冠状病毒；而SpaceX一名员工和一名外部医护人员被诊断出感染了新型冠状病毒，至少有12人因此被要求回家隔离。

相比其他谷歌、Facebook等互联网企业，特斯拉的很多工作并不可能在家完成。这也可能是马斯克如此希望工厂开工，把疫情轻描淡写的原因。不过疫情到了如此程度，如果他现在改变自己的行事方针，并且鼓励他的粉丝也这样做，还为时不晚。