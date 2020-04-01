荣耀30S专项体验：麒麟820 5G速度实测

3月30日，荣耀正式带来了全新5G手机荣耀30S，全新的荣耀30S新品采用了麒麟820 5G SoC，起售价为2399元。作为面向主流市场的5G手机产品，荣耀30S上市让我们看到，5G手机价格可以下探到2000元档，其搭载的麒麟820 5G SoC性能与麒麟9系列旗舰产品一较高下。作为5G手机，很多用户一定关注的是它的实际5G体验效果，今天IT之家就通过网速测试，实测荣耀30S的5G表现。



首先，我们来看一荣耀30S使用的麒麟820芯片的技术规格。荣耀30S使用的麒麟820 5G SoC采用7nm工艺，7nm 工艺意味着麒麟820有着更高的能效、更低的功耗和更强的性能。

在CPU架构上，麒麟820也针对性的做出调整，在麒麟810原先2个A76大核+6个A55小核基础上，麒麟820升级为1个A76大核+3个A76中核+4个A55小核，Geekbench 4跑分显示麒麟820跑分单核达到3085分，多核达到9751分，相比于麒麟810提升非常显著。

麒麟820的GPU部分采用了全新定制的Mali-G57六核GPU，其架构等同于G77，相比于上一代提升25%。NPU方面，麒麟820芯片内建华为自研的NPU架构，其AI能力位居业界领先水平，根据ETH的AI跑分数据，麒麟820芯片AI Benchmark得分达到41.8万分，位居榜单第三名。

再来看用户关注的5G，市面上部分5G手机产品采用外挂基带方式实现5G，这种方式功耗大且占用的手机内部空间也比较多，而SoC方式集成5G Modem可以在工艺得到保障的情况下，实现低功耗、高性能的5G体验，作为麒麟8系列首款5G SoC芯片，不同于4G SoC+5G Modem模式，麒麟820将5G Modem集成到SoC上，带来更低能耗、更大内部空间、更强综合表现。

荣耀30S所搭载的麒麟820芯片的5G模组采用了与麒麟990同款5G Modem，它支持NSA/SA 5G双模组网，现阶段，中国国内三大运营商所支持的5G频段共有五个，分别是n41/n78/n79/n1/n3，荣耀30S全部支持，更多的频段支持意味着无论是现在还是未来，荣耀30S都能很好的支持各地的5G网络频段。

理论上，荣耀30S所使用的麒麟820的5G NR理论下行峰值速率为2.9Gbps，5G NR理论上行峰值速度为1.2Gbps。这是在实验室的理想环境下的5G速率表现。实际速度可能会更低一些，一般来讲，现阶段移动运营商都会对5G封顶速度进行限制，峰值速度为1000Mbps，在无干扰情况下速率达到800-900Mbps就基本上属于达标状态。

IT之家在工作的动漫产业园园区对荣耀30S进行5G速率测速，使用的测速软件是SpeedTest，测试网络为中国移动5G网络。我们看到荣耀30S 5G手机连续五次测速下行速度都超过了900Mbps，下行速率最高到965Mbps，上行速率最高到118Mbps。

通过速度测试，我们看到基于麒麟820芯片的荣耀30S的5G抗干扰能力非常好，在这种信号干扰多的场景下，我们看到荣耀30S的5G测速成绩基本上可以达到运营商设定的天花板速度。尽管测速场景复杂，但荣耀30S依旧有着一个良好的速度表现。

为了展示实际的下载体验，我们使用华为内置的应用商店下载《王者荣耀》游戏，1.8GB的《王者荣耀》游戏下载耗时21秒，平均每秒带宽速度超过700Mbps，虽然还没有达到峰值速度，但是我们看到荣耀30S在5G实时表现上确实强悍。

荣耀30S手机还拥有华为独创的智慧双卡技术，当卡1使用VoLTE通话时，卡2也可以接收来电；如果卡1在进行5G网络使用，这时候卡2仍然可以正常进行VoLTE语音通话。这是现阶段同类型5G手机所不具备的。

作为2000元价位的5G手机标杆产品，荣耀30S的出现让更多的人放下心中的芥蒂，毫不犹豫的购买。麒麟820作为同档位的标杆式高端芯片，它的出现让我们看到，以硬核性能，从用户心理价位迅速切入市场，旗舰级5G体验的准入门槛已被下拉至2000-2500元级别。凭借2399元的起售价，荣耀30S也将成为该档位的王者机型。

目前，荣耀30S 5G手机已经开启预售，配色包含蝶羽翠、蝶羽白、蝶羽红以及幻夜黑四款可选，其中8+128GB版本售价为2399元，8+256GB版本售价为2699元。这款手机将从4月7日10:08在线上开售。想要体验旗舰级的5G速度的用户，可以关注一下。