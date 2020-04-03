微软 Win10 版本 2004 正式版名称曝光：2020 Windows 10 更新五月版

IT之家4月3日消息 从2017年初开始，微软承诺每年两次Windows 10更新，春季更新一次，秋季更新一次。自2017年以来，微软已经能够保持每六个月就推出Windows 10新版本，2020年的Windows 10下一个版本将于4月/5月发布。

微软目前正在公开测试Windows 10版本2004（20H1），这将是完整的Windows功能升级，安装时间特别长，尤其是在廉价PC设备上。更重要的是，Windows 10 20H1更新引入了一系列新的功能和性能改进。

IT之家此前报道过，先前的Windows 10版本被称为2019 更新十一月版，2019更新五月版，创意者更新和一周年更新等。

Windows 10 20H1预览版本中的一项新发现表明，今年的第一个大型Windows 10更新（当前代号20H1）正式名称为2020 Windows 10更新五月版。

在安装了所有累积更新的版本19041中，Windows Powershell的“Get-VMHostSupportedVersion”命令将Windows 10 May 2020 Update和Windows Server 2004列为结果之一。

这可能是微软命名并发布2020 Windows 10更新五月版的另一确认。

在以创意者功能为重点的Widows 10创意者更新发布之后，新版本的Windows 10因其发布月份而得名，但是你可以期望在夏季看到广泛的功能更新。

Windows 10版本2004更新中有很多新功能和改进。

例如，微软将使用新算法更新Windows Search，该算法会自动减少磁盘和CPU使用率，同时通过改进的聊天UI提供新的Cortana体验。

在20H1更新中，微软还引入了后台改进以提高视频播放性能。

Windows 10版本2004更新足够稳定，可以正常使用，应在4月末或5月初发布给消费者。