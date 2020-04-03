怎么看待“ 5G 无用论”？通信业网友有话说

今年以来，5G成为“新基建”部署的排头兵，在国常会上多次被提及，重要性不断凸显。工信部则在近日发布了《关于推动5G加快发展的通知》，从政策层面全方位推动5G发展；三大运营商先后宣布了2020年资本开支计划，5G成为重中之重，总投资达2000亿元。

5G热火朝天建设之时，互联网上也传来一股声量“5G无用论”：认为5G主要是政策推动，实际上用处不大或者说现阶段用处不大；也有人认为5G远远比不上人工智能。代表性观点如下：

5G是否真的“无用”？笔者近日接到中国联通的5G套餐推销电话，降价到仅59元，然而依然没有感到吸引力。原因在于，5G更快的网速对于当前的移动互联网应用，并不能带来明显的体验提升；对不少用户而言，5G套餐即使大幅度降价，相比4G套餐依然显得偏贵。挂掉电话那一刻，笔者似乎也感到5G“无用”。 不过，笔者依然对5G充满信心。如同4G在商用初期也没有太多应用，但随着4G基站大规模部署，移动网络能力迅速提升，美团外卖、快手抖音、直播卖货等新型应用在积蓄足够能量后迅速爆发，成就了中国移动互联网产业的繁荣。相关报告显示，截止2019年8月，全球TOP50互联网上市企业中，美国和中国企业数量最多，合计占比超80%。

工信部部长苗圩指出，未来5G应用场景的80%会在工业互联网。也就是说，5G更多的价值，发生在消费者感知不到的领域。那么，在5G应用尚未发挥威力、让人感知到的时刻，怎么看待乃至反驳“5G无用论”？通信人家园论坛的行业网友们对这个话题进行了热烈讨论，分享了很多精彩观点（经笔者不改原意的情况下编辑）。

观点1：5G+医疗价值不可衡量

（ID：Chrisenten）

5G短期内对于大多数用户来说，能体验到的确只有速度。但不代表5G无用，毕竟商业应用对于大带宽、低延迟的需求，要比普通民用高的多，而5G还不是一个成熟的商用技术，还有很长的路要走。

5G应用目前贴近民用的点还太少，但不代表它没有空间和未来。举个简单的例子：院前急救对于病人诊疗图像的大带宽需求，病人送院途中院前诊疗图像就已经传输到急救医院供医生制定诊疗方案，入院直接实施，这里面哪怕每降低一分钟的传输时间，也许就给挽救这条生命创造一点更大空间，这个价值，如何衡量？

观点2：5G是国家有更高的目标

（ID：风雷雨）

对个人来说，看新闻1秒加载完成，和0.2秒加载完成是没有区别的，看电影1分钟加载完成和10分钟加载完成，对用户来说就有区别了。国外3G都没有普及，很多地方还是2G，4G更是只有大城市才有，和中国国情不一样。中国是国家政策，移动，电信，联通不挣钱也得做；国外是企业运作，需求量不大，没有利益就不去更新。如果做过产品就会知道，当1代产品在市场上还没有对手，市场还没有饱和，那么2代产品是不会发布的。

5G是国家有更高的目标，在做新基建，如果布局完成，那科幻片中的很多场景将不再是科幻，无人驾驶等行业将飞速发展。

观点3：5G是先有车还是先有路的问题

（ID:keendream）

5G有没有用，关键看应用。4G是随着业务需求，运营商主动性很强部署的；5G从目前看，主要国家战略指导，市场端的需求还没有完全显现，实际上运营商及客户并不十分积极。这就是“先有车还是先有路”的争论。从目前看，感觉是为了上5G而上5G。5G主要是为了满足行业应用，而不是个人用户，那些“5G无用论”的观点是针对个人应用，而5G的高速率、低时延主要是为了工业物联网、高敏感数据等行业应用。如果把5G服务对象只描述成个人用户，会感觉到用处不大。

观点4：5G建设也要为运营商考虑

(ID:kaola0839)

站在运营商的角度看，现在大规模建5G网络，5G采购和运营成本远远高于4G，有什么真正能够为运营商带来收入增长的应用？支持5G的网友，愿不愿意每月通信费用增加几百元来支持5G？运营商也要考核利润的，现在建好5G等杀手级应用，这种应用如果5年甚至10年以后才有呢？

5G网络大规模建设会带来运营商财务指标的恶化，进一步降低运营商员工的收入，我们不应该头脑发热。

观点5：时间是最好的证明

（ID：rothman）

5G和现在的楼市比较像，一些人觉得没有用，就如同一些二线城市建了大量房屋空置着，早晚得崩盘，但崩盘论早在20年前就有，一直没有崩。但是你实在想不明白，谁会支撑这样的高房价。另一些人觉得，国家投资需要房地产，用户也要房子住，但是房价高，现在大部人有房子住，是不是可以等等，便宜再买。

究竟5G有没有价值，时间是最好的证明，过两年就知道了。