工信部解绑700MHz频段，广电5G并非稳操胜券

近日，一则工信部发布的《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》又再次把广电推向了话题高峰。

《通知》指出，将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统。明确将702-798MHz频段频率使用规划调整用于移动通信系统，并将703-743/758-798MHz频段规划用于频分双工（FDD）工作方式的移动通信系统。

这些决策，对于一直在5G上存有争议且步履艰辛的广电而言，意味着广电终于可以合规合理的将700MHz频段用于5G建网，也为接下来广电的5G发展带来了更多的想象空间。

关于广电黄金频段的喜讯不止这一件，不久前，3GPP在第87次接入网全会中正式将中国广电700MHz频段提案列入5G国际标准，成为全球首个5G低频段（Sub-1GHz）大带宽5G国际标准。

从种种利好迹象来看，广电5G的建设或许会柳暗花明。

释放700MHz是大势所趋

频段是通信网络建设核心宝贵资源，影响着运营商在5G建网、区域规划的一系列问题。

自从广电拿到牌照以来，广电在5G方面的发展就相对比较缓慢，其中很大一部分原因是中国广电的5G用频没有明确，尤其是被称为黄金频段的700MHz的归属问题，这就导致广电在部署其5G网络时总是畏手畏脚，慢慢悠悠。

然而，事情在4月1日发生了转折，工信部发布《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》，明确将702-798MHz频段频率使用规划调整用于移动通信系统，并将703-743/758-798MHz频段规划用于频分双工（FDD）工作方式的移动通信系统，这对于广电而言无疑是打通了政策最后一公里，利好可想而知。

工信部决定将700MHz应用于移动通信业务，也是大势所趋。首先，目前国内移动通信产业在700MHz频段已形成了较为完备的网络设备和终端产业链。考虑到700MHz频段的产业发展情况、国内地面电视“模数转换”进展以及移动通信系统的频率使用需求，特将700MHz频段部分频率调整用于移动通信系统。

工信部在本次的《通知》解读中也专门指出，全球已有超过56个国家或地区已经开始或计划在700MHz频段部署频分双工（FDD）方式的4G网络。因此，将703-743/758-798MHz频段规划用于FDD方式的移动通信系统，与全球主流规划方案兼容，有利于共享全球产业基础。

值得一提的是，近日，中国广电700MHz频段提案获得移动通信国际标准组织3GPP采纳列入5G国际标准，成为全球首个5G低频段（Sub-1GHz）大带宽5G国际标准。

这一标准的成功制定有利于提升中国广电在全球5G行业的话语权，并在5G的投建上获得成本优势。

业界始终认为，中国广电在5G上最大的红利在于700MHz。从技术角度而言，700MHz“黄金频段”虽然存在容量短板，但具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势。同时，由于700MHz覆盖范围广，所需基站数量少，且700MHz绕射能力强，信号传输损耗小，十分适合物联网部署。

在Realease 17中，基于NR的混合模式广播也将是更要紧密把握的机会，从enTV到5GNR广播服务，还要走一段路，基于VR/AR及物联网等需求下，未来相信广电总局、中国广电能在与各国相关运营商的联合下，为5G之于广电的应用探寻出更宏伟的出路。

其次，广电本身已经获得5G牌照，并且也是700MHz的使用主体。此前，广电也已经通过有线无线融合网建立了700MHz的业务使用场景。并且在湖北、贵州、北京等地相继开展了“5G+700MHz”基站建设工作。

中国铁塔最新披露的信息显示，2019年底前已在个别省市接到广电5G站址需求超过1500个，这些需求大部分都是基于700MHz进行的。

因此，在广电整体开展5G网络建设的大背景下，将700MHz应用于移动通信系统是顺理成章的事情。

工信部方面称，将700MHz频段规划用于移动通信系统，为5G发展提供宝贵的低频段频谱资源，可推动5G高、中、低频段协同发展。1GHz以下低频段具有良好的传播特性，可更好地支持5G广域覆盖和高速移动场景下的通信体验以及海量的设备连接，进一步推进5G的多场景应用。

Strategy Analytics研究总监杨光对此表示，将该频段纳入移动通信，有利于电信运营商综合利用高、中、低频段，实现最优的网络部署策略。本次频谱规划，可以说这是将700MHz用于移动通信的最基础的一步。

广电5G从此稳操胜券？

目前来看，700MHz资源大概率是最终流向广电，虽然中间也存在一定的不确定性，但总体而言，当下的局势对于广电完全获得700MHz资源可能性还是比较大的。

那么，是否就说明广电5G从此稳操胜券了？答案是否定的。广电5G要想突围还面临网络整合以及清频这两大难题，而这些问题在此前也一直是广电最棘手的。

首先，由于历史原因过于复杂，广电在建网问题上存在很大的弊端。中国广电自2014年成立以来，尽管扮演着全国“一网整合”的主体角色，但至今为止仅和多家省网签订了整合框架协议后，并未能取得可见的成绩。

为了尽快解决这一问题，2020年2月，中宣部印发了《全国有线电视网络整合发展实施方案》，明确中国广电、非上市省网公司、已上市省网公司以及战略投资者的出资方式和出资额，对管理模式、管理构架进行安排。在有线电视网络加快整合的背景下，广电5G建设步伐也将进一步加快。

广电自身的实力问题也是比较担忧的一点，建5G各项基建以及后期的电费、人力等都是项巨大的耗资，对于实力更为雄厚的三家而言都是个负担，对于广电而言，负担可想而知。

为了节省成本，运营商们纷纷开始开启合作，电联共享敲定后，预期能节省下百亿元成本。广电在传统TV业务中这些年营收、利润整体情况并不怎么乐观，参与到高投入的通信基建中肯定无法自行承担。

因此，业界对于广电究竟会选择与谁合作也一直是业内探讨的话题，目前有国家电力公司（可共享塔建资源，实力雄厚）、其他三家运营商（更多的频谱、基建等资源）等多方猜测。中国广电引领下的广电网络行业最终会走向何处，目前也只有官方心里最清楚。

其次，中国广电面临的另一个尴尬的大难题是，700MHz清频工作仍未完成。而完成清频的第一步，便是要基本彻底关停大陆地区的模拟电视信号。

今年1月广电总局表示《全国地面数字电视广播频率规划》已发布，提出了要“推动实现无线模拟电视向地面数字电视转换、原覆盖网频率迁向新覆盖网频率的平稳过渡”。

日前 ，广电总局也发布消息称3月31日召开了全国地面数字电视700兆赫频率迁移工作领导小组第一次工作会议，会上就《地面数字电视700兆赫频率迁移工作方案》做了讨论。预计未来一段时期，估计各地会出更多的相应的举措。

此外，无论是完成中央无线电视覆盖或是CMMB工程，经统计整个工程的推进过程中需要超百亿的高昂费用。基于工程的困难度以及高额投资，清频注定是广电迫切又耗费巨大的工作。

据悉，国家广播电视总局广播电视规划院受国网委托负责了此次清频方案的制定。原则是满足标清、高清、超高清和移动电视业务需求，全国、省、地市、县域四级覆盖，兼顾已批复的地面数字电视频率。其次清频过程中确保在播电视节目安全播出，各频道迁移完成后才能关停原有频道。此次《通知》的发布将驱动广电进一步加快清频工作的进度。

由此可见，尽管广电有强大的低频优势，但面对历史遗留的种种问题，广电依旧会步履艰难，但这并不能说明广电在5G市场完全没有可能性，在已有的优势之下，广电只要拿捏好尺度，稳步而行，或许会有所惊喜。

对于广电5G，我们应该抱有一些期待。