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微软暗示 Win10 将迎来多项重大改进：新通知系统、搜索、云剪贴板...

2020/4/3 9:23:13来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月3日消息 根据一份工作招聘清单，微软正在为Windows 10的现有功能（包括Windows Indexer，通知系统，本地化等等）进行多项重大改进。

外媒Windows Latest报道，其发现微软职业门户网站上发布了一个有趣的职位信息。微软正在为其Application connectivity团队寻求软件工程经理，以改善Windows 10上现有功能，并为Windows 10X做好准备。

该帖子特别提到了新的术语“dial-tone拨号音”可靠性，它被描述为微软通知系统的新目标。在工作岗位上，微软承诺使Windows 10通知系统更加可靠，以从第一方和第三方应用程序按时传递通知。

除了新的通知系统外，微软还正在开发Windows Indexer的改进版本，该版本可为Windows Search和文件资源管理器提供支持。

IT之家此前报道过，用户报告称Windows Indexer进程可能在某些计算机上导致CPU高占用情况，尤其是在运行搜索索引时。根据这一新漏洞，微软终于对Windows Indexer进行了更改，使用户可以“迅速找到他们的文件和信息”。

对跨Windows和Microsoft设备的云剪贴板和应用程序共享的支持也得到改进。

“COSINE负责几个关键组件，这些组件可实现所有Windows应用程序的共享和连接，包括剪贴板和共享；本地化和索引器；以及通知。我们现在正在招聘一名开发经理，它将把团队提升到一个新的水平。”微软指出。

目前尚不清楚这些更改何时会交付到Windows 10中，但是微软表示，计划“按需”安排这些功能以支持该操作系统的下一个主要版本。

当前的下一个主要更新是Windows 10版本2004，也称为20H1更新，但是由于定于2020年5月发布，因此不太可能出现新的索引器和通知系统。

由于微软仍在寻找工程师来推进该项目的工作，我们将不得不等待更长的时间。

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关键词：Windows 10微软

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