巨人网络：全国哀悼日，旗下所有产品停服一天

IT之家4月4日消息 巨人网络昨日晚间发布了《4月4日全国哀悼日停服公告》。

公告指出，为深切哀悼在抗击新冠肺炎斗争中的牺牲烈士和逝世同胞，4月4日0:00起，巨人网络旗下所有产品（含中国大陆和中国港澳台地区）将停服一天。“愿逝者安息，愿生者奋发，愿祖国昌盛。”

IT之家了解到，上海巨人网络科技有限公司成立于2004年11月，是一家以网络游戏为发展起点的公司。旗下拥有《帕斯卡契约》《征途》《巨人》《万王之王3》《艾尔之光》《仙途》《巫师之怒》等游戏。