加拿大已拥有100座特斯拉超级充电站：数量排名第三，中国第二

IT之家4月3日消息 据外媒insideevs报道，特斯拉近期刚刚完成加拿大的第100个特斯拉超级充电站建设，supercharge.info网站显示，3月31日，特斯拉在加拿大安大略省基奇纳市开设了8个250 kW档位。

这100个超级充电站覆盖了从沿海的高速公路区域，也覆盖了南部都市圈，其中这些超级充电站很多都是V3版本，可以给每辆车提供高达250 kW的功率。

目前，加拿大是第三个拥有特斯拉超级充电站数量超过三位数的国家。具体来看，美国的数量排名第一，中国第二，这也是在加拿大之前仅有的两个超级充电站数量超过三位数的国家。

美国-805

中国-277

加拿大-100

法国-77

德国-76

其他国家/地区-508

目前全球的共拥有1,870 座超级充电站，16,585 个超级充电桩。

特斯拉车主共有三种充电方式，包括在家里充电、超级充电站充电和目的地充电站充电。

据IT之家了解，Tesla 超级充电是长途驾驶提供充电保障。充电站的选址通常位于餐厅、购物中心、WiFi 热点等附近，方便停车休息。每个超级充电站均建有多个充电桩，车辆快速补充电量后便可继续旅程，车主可在车载触摸屏上查找下一个超级充电站的具体位置。