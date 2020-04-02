“拆车大神”评特斯拉Model Y：这才像马斯克的车

4月2日消息，据国外媒体报道，制造业咨询公司Munro & Associates首席执行官Sandy Munro在接受采访时认为，特斯拉公司的新车型Model Y符合人们对埃隆·马斯克(Elon Musk)汽车的期待：速度快如闪电、操控性好、电子设备也比竞争对手更好。

Munro说，与过去的特斯拉电动汽车不同，刚下装配线的Model Y看起来更像是一家技术成熟的汽车公司推出的产品。作为30年来一直在研究汽车的制造顾问，Munro公司购买的Model Y于本周交付，其本人在采访中透露了自己对Model Y的最初印象。

“我没有太多的负面意见，”Munro说。“我们拿到手的时候，它看起来比Model 3好多了。我们的确也发现了一些问题，但普通购车者甚至不会注意到这些东西。”

多年来，Munro和他的同名咨询公司一直在底特律的汽车工程师中享有盛名，他们深入分析了几乎所有制造商的数百辆汽车。两年前，Munro和同事们就拆解了特斯拉的首款大众型量产电动汽车Model 3。

2018年4月，Munro对早期下线的一款Model 3给出评价，称赞特斯拉的技术，同时指出汽车存在一些严重的制造缺陷。经过几个月的仔细研究，他的公司认为马斯克有让这款轿车盈利的潜力。

马斯克并不是一个总能接受批评的人，但他在1月份赞扬了Munro的工程能力。

Munro公司最近购买了一辆Model Y型电动汽车，Munro用一根小测量棒发现车身面板和引擎盖之间的缝隙不一致。他在尾灯和车身后部也发现了类似的问题。

但他对可容纳5名乘客的Model Y巨大内部空间给予了很高评价。Model Y只比宝马X3长一点点，但后座折叠起来后显得更宽敞。

特斯拉电动汽车在动力系统方面也有独特优势。Munro早在两年前就说，Model 3的电池组和电动机是他所见过最好的。

而特斯拉Model Y的充电续航里程为500公里，比奥迪e-tron和捷豹I-Pace分别多出180公里和130公里。Model Y起价为52,990美元，比捷豹I-Pace起售价低了近1.7万美元，更是比奥迪e-tron起售价低了近2.2万美元。

“它能卖得动，” Munro在谈到Model Y时说，“特斯拉买家会忽略一切，而其他买家不会看到我们发现的东西。”