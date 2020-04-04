五月更新将至：微软放出Windows 10开始菜单新UI预告

IT之家4月4日消息 IT之家此前曾报道，今年3月，微软已经实现让10亿台设备运行Windows 10 的小目标，可能是为了庆祝这个小目标，微软最近通过低分辨率的视频预告了Windows 10即将进行的更改。

而今天，微软终于发布了Windows 10下一版更新的高分辨率屏幕截图，从图上我们可以更仔细地查看新的“开始”菜单以及改进后的UI细节。

新的“开始”菜单看起来更简洁，更简化，对于“天气”，“新闻”，“邮件”和“照片”等自带的应用程序，实时动态磁贴仍然保留了下来。

不过，磁贴上的实时色块和自定义色块设计在很大程度上进行了弱化，但是这些元素并未完全被放弃，微软仍在为天气，新闻和日历等应用程序使用实时色块的设计。

而在下面的GIF中，可以看到在开始菜单中我们还能找到Fluent Design设计的圆角图标。

在先前的预告片中，Panos Panay展示了新的精简的文件资源管理器，其界面更清晰，更简洁，可以查看文件或文件夹。

尽管这些改进看起来确实不错，但目前还不知道这些更新将会在何时到来，考虑到开始菜单的改动不是小事，预计这些界面更新将在今年晚些时候成为Windows 10预览更新的一部分，消费者真正看到它可能要等到明年了。