微软Surface Duo新玩法展示：双屏显示同一App

IT之家4月4日消息 微软在去年10月年度Surface大会活动中宣布了Surface Duo双屏设备，这款设备将在今年晚些时候上市。目前Surface Duo有很多新的特性被曝光，例如IT之家曾报道，Surface Duo未来可能会支持 3D 深度相机。

而今天，根据外媒福布斯的消息，Surface Duo在软件交互上也会有新的特性。该消息来自微软工程师Craig Dunn发表的博客文章，该文章介绍了Surface Duo双屏布局控件的预览介绍。

首先是Surface Duo Layout，它让开发人员可以在用户可能遇到的每个不同视图中布局UI元素，同时查看Surface Duo屏幕管理器的状态来决定显示哪个。而屏幕管理器允许应用程序监视Surface Duo中发生的更改，并根据需要触发单屏模式或双屏模式。

简单地说，就是允许同一App在Surface Duo 上以单屏或双屏显示，比较有意思的是双屏显示，同一程序在两个屏幕上显示，将有助于提升使用应用的效率，并且两个屏幕可以各自选择是横向显示还是竖向显示。

当然，这样的功能还有赖于应用服务提供商去积极适配，如果大多数应用可以适配，无疑将是一个很好的功能。