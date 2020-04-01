特斯拉上海工厂二期进展神速：已经开始建造屋顶

4月1日消息，据外媒报道，尽管已经开工数年，但特斯拉位于美国内华达州的超级工厂仍保持着大约30%的完成进度，而上海工厂一期工程在奠基仪式后不到1年即完工。现在，特斯拉上海工厂二期工程建设正在快速推进，而且似乎会比预期提前完工。

特斯拉粉丝Jason Yang最近利用无人机拍摄了上海工厂的照片，展示了其建设取得的最新进展。在图片中可以看到，特斯拉上海工厂二期工程比一期规模更大，由两座大型建筑(目前在特斯拉被称为2A期和2B期)组成，现在已经连成一片。

Jason Yang甚至表示，2A期建筑的基础建设已经完成，目前正在建造钢结构。而2B期建筑的工地上现在有几个打桩机，这暗示着地基建设工作可能很快就会开始。

更引人注目的是，2A期建筑一小部分的屋架结构已经在建造中。此前的经验显示，地基建设完成，大楼屋顶桁架的建造工作开始，一期工程的进度就会大幅加快。有鉴于此，上海工厂二期工程的建设从现在开始将变得更快。

特斯拉上海工厂进展神速，目前已经成为特斯拉所有建设项目的标准。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)已经向德国柏林工厂提出要求，称其一期工程应该与上海工厂一期园区完工时间大致相同。

到目前为止，马斯克的要求似乎已经得到执行。尽管爆发了新型冠状病毒疫情，但柏林工厂的建设仍在以相当快的速度继续推进。

关于上海工厂二期工程的预期目的，目前知之甚少。一期园区将用于生产国产Model 3，1.5期园区(附近的建筑)将用于组装动力总成和电池组。二期工程规模更加庞大，这意味着它很有可能不仅仅用于生产Model Y，也许还会用于生产太阳能屋顶。