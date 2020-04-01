特斯拉美国关厂背后：先同意关厂又反悔，交付压力大

在美国旧金山湾区因疫情发布了“就地避难令”后，特斯拉迟迟不愿关闭美国的唯一一座汽车组装工厂。彭博社发文称，在这段时间里，特斯拉与政府指令斗争，并一再反悔，最终不得不关闭了工厂。特斯拉努力维持美国工厂运营的背后，是公司承受的汽车交付量压力。

特斯拉费利蒙工厂

彭博社通过加州公共档案申请获得的文件显示，特斯拉唯一的一座美国汽车组装工厂无视旧金山湾区的“就地避难令”，继续运营了好几天时间，构成了公共卫生风险。



加州费利蒙市(Fremont)官员在接连几天的一系列对话中告诉特斯拉，其工厂没有被视为必需业务，因此特斯拉需要遵循阿拉米达县在3月16日发布的“就地避难令”。特斯拉随后在3月19日宣布，将在4天后暂停生产。

这些文件更为详细地披露了特斯拉与当地政府之间持续多日的争执。特斯拉以美国联邦政府对于关键基础设施的定义为由，寻求维持工厂的运营。在特斯拉让步前，费利蒙警察局局长、助理城市经理、阿拉米达县卫生官员以及助理法律顾问都卷入了这场争执。特斯拉尚未回复置评。

旧金山湾区是美国第一个发布“就地避难令”的地区，这一巨大疫情防控努力影响了逾700万人。自那之后，新冠病毒在美国社区肆虐，令全球经济承受巨大压力。阿拉米达县卫生部门发布的数据显示，截至周二，阿拉米达县有294例新冠病毒确诊病例，7人死亡。

政府开会应对特斯拉

就在特斯拉宣布计划停产几个小时前，费利蒙警察局局长金伯莉·彼得森(Kimberly Petersen)和其他城市官员在3月19日举行了一场网上会议，跟进在前一天作出的决定：特斯拉必须停止除最低基本运营之外的所有活动。

彼得森在3月21日致信特斯拉，表示费利蒙市努力澄清特斯拉是否是一家必需业务，并为此咨询了阿拉米达县助理法律顾问斯科特·迪基(Scott Dickey)。迪基转述了阿拉米达县卫生官员艾丽卡·潘(Erica Pan)的决定。

阿拉米达县没有将特斯拉视为必需业务

“迪基通知市政人员称，艾丽卡·潘博士并没有把特斯拉视为一家必需业务，而是一家会成为公共卫生隐患的制造工厂。”彼得森在信中称。

特斯拉费利蒙工厂雇佣了大约1万人，但是许多工人需要从其他地方通勤到费利蒙上班，包括加州中央山谷。特斯拉在上周通知员工，两位员工已经确诊新冠病毒，但没有指明他们在哪个办公室工作。

内华达州电视台在上周日引用特斯拉电池芯供应商松下发给员工的电邮称，一名在里诺附近超级电池工厂工作的特斯拉员工感染新冠病毒。截至2019年年底，特斯拉在全球拥有逾4.8万名员工。

同意分阶段关厂

特斯拉代表们在3月19日会见了费利蒙官员，其中包括特斯拉政策和业务发展高级总监罗汉·帕特尔(Rohan Patel)，他曾经在奥巴马政府工作过。当时，特斯拉表示公司打算遵守“就地避难令”，尽管需要“分阶段关厂”。

双方同意，特斯拉费利蒙工厂的所有汽车制造将在3月23日停止，依旧在工厂的员工将完成装配线的收尾工作，以保护汽车和电池的价值。其他员工维系安保、维护和清洁等基本运营，所有这些都需要遵循社交疏离要求。

“你们已经明确认同了这一理解，”彼得森随后写道，“如果你们想转而生产呼吸机或者其他用于抗击新冠病毒的设备，这些活动将会被允许。”

马斯克说要生产呼吸机

就在特斯拉代表与费利蒙官员会面的前一天，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在3月18日发表推文称，如果呼吸机供应短缺，公司会生产呼吸机。自那之后，特斯拉已经与知名呼吸机制造商美敦力进行了磋商，但是目前还没有迹象表明特斯拉将会在呼吸机制造过程中发挥作用。

反悔

在3月22日举行的另外一场网络会议上，特斯拉一度推翻了关厂的决定。特斯拉代理法律总顾问阿兰·普雷斯科特(Alan Prescott)辩称，阿拉米达县的卫生指令已经被加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)所发布的全州范围内新指令所代替。根据纽森发布的指令，“关键基础设施领域”将获得豁免。特斯拉认为，这一领域包括了公司工厂，因此公司可以继续全面运营。

彼得森在会议上告诉特斯拉，费利蒙市官员不会接受这一辩解，特斯拉必须逐步停止运营，因为这是“正确的做法”。

马斯克在两天前发布推文暗示，特斯拉别无选择，工厂无法继续运营，因为公司的零部件供应商没法继续运营他们的工厂。

彼得森告诉特斯拉，她会在3月24日安排对特斯拉工厂的检查，以确保特斯拉遵守了指令。

“最后，我想重申，费利蒙市高度重视特斯拉这个合作伙伴，感谢你们为我们的经济和社区做出的贡献，”彼得森在写给特斯拉的一封电邮中称，“我们非常感谢你们愿意将公共卫生作为头等大事来抓，配合我们共同抗击新冠病毒疫情的蔓延。”

交付量压力

每个季度末，特斯拉都会使出浑身解数来提高交付量。这时，马斯克往往都会发出动员令，鼓励员工向顾客交付尽可能多的汽车。

但是在3月份，这一策略可能无法奏效。全球各地发布的“就地避难令”和社交疏离政策限制了特斯拉的汽车交付能力。尽管马斯克试图拯救这个季度，在选定地点推出了“无接触”交付选项，但是新冠病毒大流行预计会严重挫伤所有汽车制造商的市场需求。

根据分析师们的平均预期，特斯拉第一季度将在全球交付大约7.74万辆，其中包括刚刚开始交付的Model Y跨界车。尽管这一数据要好于上年同期令人失望的交付量，但是较去年第四季度的创纪录交付量下跌了30%以上。

“特斯拉一般会在每个季度的最后两周交付不成比例数量的汽车，”摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)在周一的报告中称，“鉴于生产和物流环节遭到破坏，我们需要准备好迎接一个较弱的交付数据。”

特斯拉Q1汽车交付量预期

乔纳斯预计，特斯拉将在第一季度交付8.8万辆汽车，是接受彭博社调查的6位分析师中最乐观的一位。他警告称，这一预期存在“下行风险”。他预计投资者将会在接下来几天把注意力放在第二季度需求发展情况、特斯拉的烧钱以及马斯克曾许诺4月举行的电池日活动。

在新冠病毒疫情爆发很早以前，马斯克就在去年7月份警告称，今年第一季度将是“艰难的”。特斯拉CFO扎卡里·科克霍恩(Zachary Kirkhorn)在1月底的第四季度电话会议上也应和了这一观点，他指出汽车行业总是会受到“季节性影响”。

虽然特斯拉在1月份发布了今年交付量将超50万辆的令人振奋的预期，但是该公司当时指出“正处于了解是否疫情可能对公司产生临时影响，影响有多大的早期阶段”。

除了美国工厂，特斯拉上海工厂在当地政府的协助下已经恢复了运营。特斯拉一般不会按国家或地区公布汽车交付量数据。

“鉴于中国工厂在2月份关闭，在3月份的生产进度可能较慢，再加上美国工厂在月份关闭，我们预计所有人都会给出可怕的预期，” 晨星分析师大卫·惠斯顿(David Whiston)在一份邮件中称，“中国和美国占据了去年特斯拉全年营收的64%，所以这里的崩溃将是痛苦的。”

今年2月中旬时，特斯拉股价收盘时今年为止的涨幅曾高达112%，曾一度随着股市的大跌回吐了2020年的所有涨幅。截至周二收盘，特斯拉股价今年累计上涨25%。