1999元，一图看懂华为Sound X白金版全新配色及新功能升级

IT之家4月7日消息 去年，华为在MatePad发布会上正式发布了旗下首款旗舰智能音箱Sound X，售价1999元。在今天的华为2020春季新品发布会上，华为Sound X全新配色闪耀来袭，更有众多实用功能重磅升级。

华为Sound X本次带来了白色版，瓷白机身经过多层抛光打磨及镭雕工艺，金色喇叭通过阳极氧化，旋转拉丝工艺，层层锤炼。

华为Sound X还迎来了EMUI10.1的隔空投放播放音乐，DLNA音乐无损播放，分享自己喜欢的音乐，歌单自动同步，智能电话畅联，华为分享一碰传电话等功能。

IT之家此前报道，华为Sound X智能音箱由华为和帝瓦雷联合打造，采用圆柱造型，其设计理念来自维也纳音乐大厅的穹顶。

华为Sound X的双低音喇叭采用了高磁性钕铁硼稀土材质，并配备帝瓦雷专利Push-Push对称式声学设计及SAM低音增强技术，能够将爆棚的低音效果在2个双低音喇叭上实现。

华为Sound X还是首个通过Hi-Res认证的智能音箱，支持360度环绕音、智慧空间感知。华为Sound X还搭载了一碰传音技术，手机碰一碰音箱，就能放音乐，来电话时，音箱音乐自动暂停，还有一盖“消”音等便捷功能。