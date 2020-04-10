5天1次！2023年SpaceX想一年发射超70次火箭

为打造“星链”卫星互联网并满足客户需求，太空探索技术公司SpaceX计划在未来几年内大幅增加公司在佛罗里达州发射场的火箭发射次数。根据一份联邦环境报告，SpaceX目标是到2023年，每年在佛罗里达州发射场完成70次火箭发射。

近日美国联邦航空管理局（FAA）商业太空运输办公室发布的一份环境评估草案指出，SpaceX旗下的猎鹰9号和重型猎鹰火箭发射任务也将比过去有更多选择。其中一个变化是公司在发射台建造移动服务塔，将部分火箭由水平组装改为垂直组装。此外，SpaceX还将具备把有效载荷发射到极地轨道的能力。SpaceX还计划继续测试回收有效载荷整流罩，进一步提高发射任务的可重用性。

到2023年，公司计划使用猎鹰9号和重型猎鹰火箭每年从位于佛罗里达州肯尼迪航天中心和卡纳维拉尔角空军基地的两个发射场完成70次火箭发射任务。

报告指出：“该发射计划是基于SpaceX预计需要为NASA和美国国防部完成的任务，以及商业客户。”“除了其典型的发射轨道外，SpaceX公司还提议……包括开辟一条新的猎鹰9号南部发射轨道，以发射需要进入极地轨道的有效载荷。SpaceX公司估计，每年猎鹰9号火箭进行的发射任务中，大约有10%将沿着新的南部发射轨道飞行。”

图示：SpaceX移动服务塔示意图

据悉，SpaceX在佛罗里达州有两个发射场。一个是位于NASA肯尼迪航天中心39A发射台，另一个位于卡纳维拉尔角空军基地的40号发射台。SpaceX在空军基地还有两个火箭发射台。用于回收助推器的无人驾驶船“当然我仍然爱你”位于卡纳维拉尔角。此外，公司还有两艘有效载荷整流罩回收船和一艘龙飞船回收船。

SpaceX在加州的范登堡空军基地还拥有一个西海岸发射台，还有一艘可用于近海回收助推器的无人驾驶船。据报道，SpaceX公司的第一枚火箭“猎鹰1号”是从太平洋马绍尔群岛的夸贾林环礁发射升空的。

极地轨道和移动服务塔

新开辟的极地轨道将要求火箭发射升空后沿着佛罗里达海岸飞行，以达到正确的轨道，这可能会产生音爆。2019年3月进行的一项评估指出，在典型飞行轨迹和大气条件下，假设火箭飞行产生的峰值超压为220帕，“对(玻璃、石膏、屋顶和天花板)等结构造成损坏的可能性很低”。

而SpaceX的移动服务塔将用于各种发射。FAA称，其将建在肯尼迪航天中心的39A发射台上，高86米，宽35米。FAA补充说，服务塔任何照明都应符合当地有关天空辉光的环境法规。

FAA表示，SpaceX计划继续回收有效载荷整流罩，“使用动力船‘追逐和捕捉’降落伞和整流罩”。 SpaceX在2019年6月25日的重型猎鹰火箭发射后捕获了半个整流罩，并希望在2020年至2025年期间每月回收三个有效载荷整流罩。

FAA表示:“在这6年间，SpaceX预计将有多达432个减速伞和多达432个翼伞降落到海洋中。”“公司将尝试在这段时间内回收所有翼伞，但由于回收时的海上或天气条件，有可能无法回收部分翼伞。”如果动力船出现故障，SpaceX会使用一艘救援船进行回收。其使用GPS数据和位于整流罩数据记录器上的频闪灯来追踪整流罩。尽管如此，FAA表示，“如果海上或天气条件恶劣”，回收可能无法完成。

SpaceX的火箭舰队

值得注意的是，这份报告涵盖了“猎鹰9号”和“重型猎鹰火箭”的发射活动，但几乎没有提到“星际飞船”。后者是SpaceX即将推出的更大规模火箭系统。然而FAA指出，“随着时间推移，星际飞船/超重型火箭的发射会逐渐增加到每年24次，而猎鹰火箭的发射数量将会减少。”

FAA指出，之所以发布这份报告，是因为“SpaceX的发射清单中猎鹰火箭发射和龙飞船返航的次数，比之前分析报告中所考虑的要多。”由于部分低空发射区是有着各种海洋动物的保护区，这种发射活动可能会影响到相关地区的人和动物。尽管如此，该报告并没有详细列出具体有哪些任务。

虽然有关SpaceX计划的细节尚不清楚，但总体而言，该公司已经宣布，未来几年的发射活动将大大增加。SpaceX正在打造自己的“星链”卫星互联网，其中可能包括多达4.2万颗卫星。