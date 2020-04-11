微软 Win10 20H1 代号为“振金”，下一更新为“锰”

IT之家4月11日消息 据WindowsLatest报道，2020 Windows 10更新五月版的下一次版本更新，代号命名为“Manganese/锰”。

IT之家本月曾报道，今年的第一个大型Windows 10更新（当前代号20H1）正式名称为2020 Windows 10更新五月版。外媒表示2020 Windows 10更新五月版的代号为“Vibranium”，意为振金/吸音钢，而微软的Azure和Windows工程进度计划已经调整，Azure团队正在按照元素周期表对新版本进行代号命名。

据报道下一个Windows 10版本更新（20H2）的代号为“Manganese/锰”，之后的版本代号则为“Iron/铁”。

在Windows 10预览版本中，用PowerShell中运行“Get-VMHostSupportedVersion”命令，它将列出计算机支持的所有VM配置，2020 Windows 10更新五月版后显示了代号“Manganese”。

不过外媒也表示，系统版本的代号仅会在内部使用，用户大部分时间只能看到根据时间的版本命名。



关于即将推出的2020 Windows 10更新五月版，IT之家报道了其正在测试的多媒体控件和开始菜单UI，详见先前报道。