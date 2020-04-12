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爆料：微软 Win10X 将首先用于测试单屏笔记本

2020/4/12 22:13:21来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月12日消息 去年，微软宣布了新的桌面操作系统“Windows 10X”。Windows 10X是专为Surface Neo等双屏或折叠屏设备而设计的，但正如我们多次报道的那样，微软还在测试传统笔记本电脑的操作系统。

微软去年介绍了Surface Neo双屏设备的预览，但这种创新设备可能要比我们想象的要遥远。

据IT之家此前报道，微软Panos Panay内部告诉硬件团队，基于Windows 10X的Surface Neo不会按最初计划在2020年上市，预计要延迟到2021年上市。

那么Windows 10X根本不会在2020年发布吗？这并非完全正确，外媒Windows latest报道，你可以在现有设备上早期试用新操作系统的最初版本。

据熟悉该开发的消息人士称，Windows 10X变体也正在为单屏笔记本设备重新装配。

Windows 10X原本应该是要在双屏硬件上首次亮相，它将针对所有现有的设备发布公开Beta测试。Windows 10X新版本可能会在微软Build 2020开发者大会上宣布，你将能够在现有PC设备上运行它。

Windows 10X不能完全替代Windows 10系统，但会一起提供。微软将把Windows 10X用于单屏低成本市场，类似Chromebook价格合理设备，以及仅双屏或折叠屏设备。另一方面，传统的Windows 10将继续成为高级用户和企业的默认操作系统。

微软计划首先在单屏笔记本电脑上发布Windows 10X，并将允许测试人员在其现有设备上运行操作系统。

微软可以使用Windows Insider项目对Windows 10X预览版进行Beta测试，或者微软可以让人们在不加入特定程序的情况下测试操作系统。

与传统的Windows OS或Windows10 S模式不同，Windows 10X提供了一组不同的功能。例如，微软的模块化平台将在容器中运行Win32、UWP和MSIX应用，这些容器可以提高性能和安全性。

模块化操作系统还提供了全新的任务栏、操作中心和“开始”菜单体验。它还可以增强低端硬件的电池续航能力，因为微软将在应用程序非活跃时阻止它们在后台运行。

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关键词：Windows 10XWindows 10微软

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