【IT之家开箱】微软Surface Pro X图赏：纤薄典雅，轻巧畅连

IT之家4月13日消息 微软 Surface Pro X 于 3 月 8 日在国内正式上市，采用 13 英寸 PixelSense 触控屏，搭载 SQ1 处理器。IT之家现已拿到了这款设备，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

第二部分：Surface Pro X

Surface Pro X 机身厚度为 7.3 毫米，重 774 克，是目前最薄的 Surface 产品。

Surface Pro X 采用了 13 英寸 PixelSense 触控屏，拥有 3:2 屏幕比例、2880 x 1920分辨率、267 PPI与1400:1对比度。



Surface Pro X 也是微软第一款搭载 ARM 处理器的 Windows 10 设备，搭载了 SQ1 处理器，与高通联合开发，集成的 AI 加速器支持 LTE 联网。

Surface Pro X 还配备了两个USB-C接口，并可搭配带超薄触控笔的 Surface Pro X 特制版专业键盘盖、Surface 超薄触控笔和 Surface Arc 鼠标使用。



价格方面，Surface Pro X 8GB+128GB 售价 8488 元，8GB+256GB 售价 9988 元，16GB+256GB 售价 11988 元，16GB+512GB 售价 13988 元。

IT之家后续还将有Surface Pro X的专项测评，大家有什么关注的地方吗？

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