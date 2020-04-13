三星 Galaxy Fold 2 折叠屏手机爆料：拥有蓝色、绿色，重量 229 克

IT之家4月13日消息 外媒Sammobile报道，三星计划发布两种颜色的Galaxy Fold 2折叠屏手机，这两种颜色是去年为最初的Galaxy Fold宣布的，但尚未发布-分别是火星绿和太空蓝。与其他Galaxy旗舰手机一样，可能仅限于特定市场。

太空蓝（Astro Blue）和火星绿（Martian Green）最初是在Galaxy Fold初代中使用的，但由于三星开创性折叠屏手机一年前被推迟上市，最终废弃。最终，该设备仅发布了夜雾银和量子黑版本。

韩国的一份新报告也表明，以前有关Galaxy Fold 2使用S Pen的传闻不会实现。尽管提供了更大的显示屏，但三星计划想要减轻折叠屏手机的重量。更具体地说，Galaxy Fold 2新设备的重量可能比Galaxy Fold初代轻了约40克，达到229克。因此，具有蓝牙功能的触控笔至少在未来一年内仍将是三星Galaxy Note系列独有卖点。

IT之家此前援引报告，三星仍打算在8月份推出Galaxy Fold 2，可能与Galaxy Note20系列一起推出。三星计划于5月中旬开始批量生产Galaxy Fold 2零件，而第一批成品预计将在6月离开装配线。此外，三星可能计划通过提供256GB存储版本来降低Galaxy Fold 2入门价格。