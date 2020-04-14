消息称苹果新AirPower无线充电板最快今年底发布：售价约1761元

IT之家4月14日消息 上个月底消息人士Jon Prosser称，苹果无线充电板项目AirPower“复活”，目前苹果公司已恢复相关项目的开发。

之后Jon Prosser又透露了关于新AirPower的更多消息，称代号为C68的苹果AirPower设备目前已开始由工程师进行测试，同时苹果使用了A11处理器来解决设备过热的问题。

今天早些时候，Jon Prosser再次放出新AirPower的消息，他根据苹果公司最新的内部原型机绘制了一个猜想图，称新的AirPower内部线圈更少，重叠也更少；内置A11芯片以控制热量，设备右侧有Lightning充电线（零售版可能会有所改变）。

Jon Prosser还称，如果没有出现问题的话，预计新AirPower 2020年第四季度或2021年第一季度上市，售价大约在250美元左右，折合人民币大约1761元。

IT之家了解到，苹果AirPower于2017年首次亮相，可以为多款苹果设备同时进行无线充电，但是19个月后苹果以“无法达到我们的高标准”为由取消了该设备，估计具体原因就是没有解决散热问题，如果消息准确的话，新的AirPower采用A11 Bionic处理器，代替最初计划使用的A10 Fusion处理器，A11 Bionic处理器是苹果公司第一个动态管理热量的芯片，用于解决新设备的散热难题也在情理之中。