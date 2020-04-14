5300 元起，一加 8/8 Pro 海外版配置及售价全曝光：120 Hz屏幕，双扬声器

IT之家4月14日消息 一加8、一加8 Pro将在4月14日海外发布，此前刘作虎表示OnePlus 8系列的价格将低于1000美元，但现在一加8/Pro的具体版本的配置规格和售价已经提前曝光。
今天，英国零售商John Lewis网站泄露了一加8和一加8 Pro的所有定价细节。两款智能手机都将提供两种不同的版本：8GB内存+128GB存储、12GB内存+256GB存储。
即将推出的一加8系列的价格将高于其前任产品。具有5G、8GB内存+128GB存储空间的最实惠的一加8售价599英镑（约合人民币5301元），而12GB内存+256GB存储型号的价格为699英镑（约合人民币6186元）。
一加8 Pro价格将比OnePlus 8的价格高100英镑。具有8GB内存+128GB存储空间的Pro型号的价格为799英镑（约合人民币7017元），而12GB内存+256GB存储型号的价格为899英镑（约合人民币7956元）。
作为比较，IT之家获知，去年的一加7T目前在英国售价为549英镑（约合人民币4859元），而一加7T Pro的售价为699英镑（约合人民币6186元）。
一加8 Pro的亮点：
一加8 Pro配备6.78英寸QHD+显示屏，120Hz刷新率，16MP自拍相机，48MP四摄像头相机系统，采用Warp Charge快充技术，4510mAh电池，搭载指纹识别扫描，GPS和256GB存储。此设备已支持5G。
已启用5G：为下一代移动互联网做好准备，体验令人难以置信的下载速度，或者玩游戏而不必担心延迟。
超级快照：配备16MP前置摄像头的一加 8 Pro将帮助你捕捉超级自拍照片，而手机的48MP四摄像头系统将确保你捕捉许多难忘的时刻。
沉浸其中：一加8 Pro搭载大型6.78英寸AMOLED QHD+显示屏，具有120Hz刷新率，可为游戏或浏览社交媒体帐户提供出色的视觉空间。
出色品质：指纹扫描使你轻松解锁，而GPS则将帮助你到达目的地。快速充电技术意味着30分钟可为你提供高达50％的电量。此外，采用杜比全景声（Dolby Atmos）技术的双扬声器将提供身临其境的音乐场景。