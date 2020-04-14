5300 元起，一加 8/8 Pro 海外版配置及售价全曝光：120 Hz屏幕，双扬声器

IT之家4月14日消息 一加8、一加8 Pro将在4月14日海外发布，此前刘作虎表示OnePlus 8系列的价格将低于1000美元，但现在一加8/Pro的具体版本的配置规格和售价已经提前曝光。

今天，英国零售商John Lewis网站泄露了一加8和一加8 Pro的所有定价细节。两款智能手机都将提供两种不同的版本：8GB内存+128GB存储、12GB内存+256GB存储。

即将推出的一加8系列的价格将高于其前任产品。具有5G、8GB内存+128GB存储空间的最实惠的一加8售价599英镑（约合人民币5301元），而12GB内存+256GB存储型号的价格为699英镑（约合人民币6186元）。

一加8 Pro价格将比OnePlus 8的价格高100英镑。具有8GB内存+128GB存储空间的Pro型号的价格为799英镑（约合人民币7017元），而12GB内存+256GB存储型号的价格为899英镑（约合人民币7956元）。

作为比较，IT之家获知，去年的一加7T目前在英国售价为549英镑（约合人民币4859元），而一加7T Pro的售价为699英镑（约合人民币6186元）。

一加8 Pro的亮点：

一加8 Pro配备6.78英寸QHD+显示屏，120Hz刷新率，16MP自拍相机，48MP四摄像头相机系统，采用Warp Charge快充技术，4510mAh电池，搭载指纹识别扫描，GPS和256GB存储。此设备已支持5G。