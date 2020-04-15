一加 8/8 Pro 真机上手实拍图赏，两者有何区别 ？

IT之家4月15日消息 4月14日，在海外直播发布会上，一加8、一加8 Pro手机正式发布。那么一加8和一加8 Pro真机是什么样子呢？两者之间又有哪些相同和不同之处？现在外媒Android Central、9to5 Google为大家带来一加8和一加8 Pro的真机实拍图赏，以及两者之间的对比。

一加8 Pro手机： 售价900美元起步，在硬件、规格和软件方面，补足了此前一些缺少的功能，例如IP68级防水防尘，无线闪充和一流的屏幕。它还具有四镜头相机设置，这是一加有史以来最好的相机。因此，这也是一加史上最贵的智能手机。

一加8手机：售价700美元起步，沿袭了传统的OnePlus机型：通过顶级硬件和规格提供类旗舰的体验，但功能数量有所减少。即使价格比一加7T高，仍然可以看到一加8的可见升级。相比起一加8 Pro，在高端摄像头，屏幕和无线充电上有缺失。

一加8和一加8 Pro显然是同一系列的两款手机，但不同尺寸的设备并不相同-这些手机具有不同的规格、功能和质量。

在外观设计方面，先将两部手机放在同一位置。尽管大小不同，它们的外部硬件质量和设计几乎相同。你会看到相同的弯曲边缘，立体声扬声器，按钮位置甚至相机布置，一目了然。颜色虽然不相同，但是它们是相似的：你可以同时获得黑色或亚绿色的光泽，或者一加8上带有光泽的“银白色”，而一加8 Pro上则带有亚光的“深蓝色”。

在内部，它们都具有差不多基本规格，配备骁龙865、8GB内存和128GB存储空间，各自加100美元可升级到12GB内存和256GB存储空间。不过有LPDDR4X和LPDDR5内存的差别，一加8 Pro更好一些。另外一加8 Pro电池略大，适合较大整体尺寸，但是两部手机之间的电池续航实际上差不多的，因为一加8缩小了屏幕、刷新率，分辨率和尺寸以匹配其电池容量。这两款手机均采用标准的OnePlus 30W Warp Charge有线充电，速度非常快。

从机身尺寸来看， 一加8 Pro采用了6.78英寸屏幕，一加8手机采用6.55英寸屏幕。看起来似乎差得并不多，但是一加8 Pro的确很大，可能是单手操作的极限了。相比之下，一加8比谷歌Pixel 4 XL和三星Galaxy S20+小一点，保持在“正常”尺寸范围内。硬件的另一个显著差异是无线充电：一加8 Pro支持30W无线闪充，一加8不支持无线充电。

IT之家了解，与一加8的1080P和90Hz屏幕相比，一加8 Pro的显示屏看起来更好一些，并且具有更高的1440P分辨率和120Hz刷新率。尽管一加8的屏幕本身看起来很棒，但是额外的刷新率会使运动更加平滑。

作为更昂贵的手机，一加8 Pro提供了更好的相机。主传感器仍然是4800万像素，但这是一个更大、更好的传感器，可以产生更清晰的照片。一加8 Pro远摄相机支持变焦，传感器也更好，而一加8远摄根本没有变焦功能。相机体验中唯一与之等效的部分是前置自拍相机。否则，一加8 Pro的表现将全面超越一加8手机。