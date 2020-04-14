一加 8 Pro 手机正式亮相：6.78 英寸 120Hz QHD+ 屏幕，30W 无线闪充

IT之家4月14日消息 4月14日，在海外直播发布会上，一加科技正式发布了2020年两款最新智能手机产品：一加8和一加8 Pro。

一加8 Pro手机正式亮相，一加这次在色彩选择方面下了功夫。除了相当标准的玛瑙黑之外，还有深蓝色和冰川绿色。看起来都很棒，并延续一加提供业务中最佳颜色的传统。而且，为了使手机在所有条件下都保持良好的外观，新增支持了IP68防尘防水等级。

一加8 Pro采用了令人印象深刻的6.78英寸120Hz QHD+AMOLED打孔显示屏，孔径直径为3.8mm，一加7 Pro和一加7T采用了90Hz AMOLED屏幕，现在升级到120Hz刷新率更棒了。另外，还支持240Hz触摸采样率，可提供更多顺畅过渡动画和触摸响应能力。

在相机方面，一加8 Pro配备了4800万像素索尼定制主摄像头，4800万像素120度超广角摄像头，3X远摄摄像头，最大30倍变焦，还有彩色滤光传感器-使其成为第一部带有四个后置摄像头的OnePlus手机。除了令人印象深刻的静态照片外，OnePlus还宣传了视频拍摄功能。支持OIS和EIS混合稳定光学系统，使用三个麦克风来获得高质量的音频，以及音频变焦来增加你正在聚焦的对象音频。

一加与索尼合作开发定制IMX689传感器，这是一加使用过的最大，最高科技的传感器。相机中的传感器越大，接收到的光线越多，从而减少噪点并增加动态范围。

与其他大多数超广角镜头不同，一加8 Pro不会影响图像质量。其使用旗舰级的索尼IMX586传感器，与主摄像头一样，它的输出为4800万像素。

据IT之家了解，一加8 Pro搭载骁龙865处理器，具有高达12GB的LPDDR5内存，并具有UFS 3.0存储。4510mAh电池具有足够的续航能力，当需要充电时，有线和无线闪充的功率均为30W。为了获得30W的无线充电速度，你将需要OnePlus专有的无线充电器，但是如果你不想购买其他配件，则可以将一加8 Pro与任何Qi充电器一起使用。

一加8 Pro还支持杜比全景声（Dolby Atmos）双立体声扬声器。采用Warp Charge 30T有线充电，30分钟充电60%，采用Warp Charge 30 Wireless无线闪充30分钟充电51%。