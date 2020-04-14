微软一大波改名：Office 365组重命名为Microsoft 365组

IT之家4月14日消息 早在2014年，微软首次宣布Office 365组功能，这是Office 365中的跨应用程序成员资格服务。Office 365 组是一种服务，能够与你已经在使用的 Office 365 工具配合使用，所以你可以与团队成员协作编写文档、创建电子表格、处理项目计划、安排会议或发送电子邮件。

通过 Office 365 中的组，可选择要与其协作的一组人员，并轻松设置与其共享的资源集合。提供共享 Outlook 收件箱、共享日历或文档库等资源，用于协作处理文件。

微软今天宣布，它将在未来几个月中将Office 365组更名为Microsoft 365组。下面是微软更改名称的原因：

“Microsoft 365是世界上的生产力云，它代表了我们对Microsoft生产力工具的未来的愿景，Microsoft 365是一组集成的应用程序和服务，可为你提供人工智能和其他前沿创新的服务。为了反映Office 365组在整个Microsoft 365之间推动协作的事实，Office 365组将变为Microsoft 365组。”

IT之家报道，上个月，微软宣布将Office 365升级并重命名为Microsoft 365。展望未来，微软将使用Microsoft 365品牌为消费者、中小型企业和Office 365 ProPlus订户提供Office 365订阅。微软还宣布了以下名称更改：

Office 365 Home家庭版将成为Microsoft 365 Family家庭版。

Office 365个人版将成为Microsoft 365个人版。

Office 365商业基本版将成为Microsoft 365商业基本版。

Office 365商业高级版将成为Microsoft 365商业标准版。

Microsoft 365商业版将成为Microsoft 365商业高级版。

Office 365商业版和Office 365专业增强版都将成为Microsoft 365 Apps。微软将在必要时使用“For Business”和“For Enterprise”标签来区分两者。