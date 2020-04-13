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微软Surface Go 2键盘盖信息曝光，Surface Earbuds耳机也要来了

2020/4/13 23:03:36来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月13日消息 早在2018年7月，微软发布了Surface Go平板电脑，这是最小、最实惠的Surface设备。根据WMPU爆料，微软现在计划发布Surface Go继任者。即将面世的Surface Go设备将称为Surface Go 2

随着微软Surface Go 2的发布临近，我们已经看到在线零售商曝光了许多新的Surface配件。IT之家此前报道Surface Dock 2已泄漏，支持3个新的USB-C端口。 

今天，期待已久的微软Surface Earbuds终于出现在零售商网站，还有新的Surface Go 2 Type Cover键盘盖。

零售商Shopmart.be列出了新的Type Cover键盘盖，零件编号KCN-0029，价格为92.61欧元。该公司网站似乎已经删除了该列表，但仍可以在其Google搜索缓存中看到它。他们希望Type Cover键盘盖在未来15天内可用。

同样，Changeshop.eu网站列出的Surface Earbuds耳机仅售89.85欧元。像Shopmart网站一样，他们也删除了Earbuds清单，但是缓存内容还可以追踪。

IT之家曾报道，Surface Earbuds是一款真正的无线耳机，可与任何蓝牙设备配合使用，并带有双麦克风阵列和24小时的电池续航。它还支持与Siri和Google Assistant等数字助理一起使用。响应式触摸表面可实现直观的手势，如轻击、触摸和滑动。据悉，由于软件问题以及微软最初揭示的生产力功能出现调整，Surface Earbuds的上市时间推迟到2020年春季。

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关键词：Surface Go 2微软Surface Earbuds

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