荣耀30/30 Pro/30 Pro+开启预售：2999元起，24期免息

IT之家4月15日消息 今日下午，在荣耀30系列新品发布会暨荣耀春夏秀上，荣耀30/30 Pro/30 Pro+系列手机正式发布，售价为2999 元至 5499 元，现已在京东开启预售，4月21日正式上市，参与预售可享受24期免息。

荣耀30



荣耀30手机 6GB+128GB售价2999元，8GB+128GB售价3199元，8GB+256GB售价3499元。



荣耀30 Pro

荣耀30 Pro手机 8GB+128GB售价3999元，8GB+256GB售价4399元。

荣耀30 Pro +

荣耀30 Pro+手机 8GB+256GB售价4999元，12GB+256GB售价5499元。

IT之家稍早前报道，荣耀30系列手机搭载麒麟985芯片，设计潮美，5种时尚配色，还有6.53英寸OLED屏幕和魅眼屏，4000万超感光主摄+50倍潜望式超稳长焦镜头+800万广角+200万微距镜头，摄影也不在话下。薄至8.1mm、轻至185克，轻松握持超舒适，同时支持屏内指纹，搭载4000毫安时电池和40W超级快充。

配置方面，荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+搭载麒麟990 5G处理器，性能大幅提升，NPU提高460%，AI算力高达70185分。支持全系列5G双模六频，在5G网络切换过程中更平衡流畅，让5G覆盖不再焦虑，四天线的SRS天选、WIFI6+双倍速率、荣耀30 Pro+支持90Hz屏幕刷新率。

荣耀30 Pro和Pro+采用VC液冷散热技术，即使是玩大型的游戏，都表现得非常的“冷酷”。为满足大家更畅快的体验，还配备了4000mAh大电池和40W超级快充，荣耀30 Pro+还支持27W的无线超级快充以及反向的无线充电。

荣耀30 Pro系列采用第三代双频北斗双频GPS和双频伽利略全卫星频段，全频段大振幅双扬声器，无论听歌玩游戏，都支持听声辨位，非常酷！息屏显示、悬浮窗功能和侧边栏应用，畅连通话也已做成独立App，画面实时分享给对方。

相机方面，荣耀30 Pro搭载4000万超感光主摄IMX600、50倍潜望式超稳长焦，标配1600万超广角镜头；荣耀30 Pro+采用5000万像素的RYYB的IMX700超感光主摄，拥有超大传感器及超大像素，还支持全像素八核对焦和AI RAW 超级人像引擎。