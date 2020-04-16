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一加 8/8 Pro 配置全公布：骁龙 865 ，最高 30W 无线闪充

2020/4/16 20:07:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月16日消息 4月16日晚间，一加举行一加8系列新品发布会，2K + 120Hz 全新瞳孔屏，骁龙 5G 旗舰 865 平台，第五代高雾度 AG 工艺，Warp 无线闪充都是一加 8 Pro的亮点。

一加8 Pro搭载 2K+ 超清分辨率，120Hz 刷新率，4096 级自动亮度（前后双传感器），MEMC 插帧，10.7 亿⾊彩显示，每台出厂精准校色… #一加8系列「全系」获 DisplayMate A+ 认证。

IT之家获知，一加8系列全系搭载骁龙旗舰 865 平台，双模 5G，支持 Wi-Fi 6 网络、双通道下载加速及智能 5G；超线性双扬声器 + 杜比全景声；全系升级 X 轴线性马达；视听触全方位的出类拔萃，一加 8 Pro 配备全新一代 LPDDR5 内存，30W ⽆线闪充。

一加8 Pro ⾸发 OnePlus ⽆线闪充技术，隔离式电荷泵技术 + Warp无线直充架构大幅提升功率，30 分钟即可充进 50% 电量！立式设计无线闪充充电器，随手放置轻松满电！另外 一加 8 系列全系电池，刷新了 OnePlus 最⼤容量记录！一加8 Pro电池容量为4510 mAh，一加8电池容量为4300mAh。

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关键词：一加8 Pro一加8一加手机

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