一图看懂一加8/Pro：骁龙865+瞳孔屏设计，3999元起

IT之家4月16日消息 一加今日正式发布新款一加8/Pro，全系搭载骁龙865，采用瞳孔屏设计，3999元起。

IT之家了解到，屏幕方面一加8 Pro采用一块6.78英寸2K+分辨率120Hz AMOLED显示屏，拥有240Hz屏幕采样率，支持4096 级自动亮度（前后双传感器），MEMC 插帧，10.7 亿⾊彩显示，HDR 10+，局部峰值亮度1300尼特，动态色温。每台一加8 Pro出厂均会经过精准校色，拥有行业最低JNCD，同时一加8全系获DisplayMate A+ 认证。一加8采用一块6.55英寸90Hz AMOLED“瞳孔屏”，支持4096 级自动亮度，HDR 10+，视频HDR，屏幕比例20：9。

配置方面，一加8全系搭载骁龙旗舰865 平台，双模 5G，支持 Wi-Fi 6 网络、双通道下载加速及智能 5G；超线性双扬声器 + 杜比全景声；全系升级 X 轴线性马达；一加8 Pro电池容量为4510 mAh，一加8电池容量为4300mAh。一加8 Pro 配备全新一代 LPDDR5 内存，30W⽆线闪充。全系整机重量<200g，其中一加8手机重量180g，薄8mm，一加8 Pro重量199g，厚度8.5mm。

相机方面，一加8采用4800万主摄索尼 IMX586 传感器主摄 + 1600 万像素超广角 + 微距镜头的三摄设计，全新 Spectra 480 图像处理器，一加8 Pro采用4800 万像素索尼 IMX689 传感器定制主摄（1/1.4 英寸超大的感光面积），主摄级索尼 IMX586 的超⼴角，一颗独立风格镜头和一个长焦镜头。

价格方面，一加8手机8GB+128GB售价3999 元，12GB+256GB售价4599 元；一加8 Pro手机8GB+128GB售价5399 元，12GB+256GB售价 5999 元。