一加8/Pro今日上午10:00正式开售：瞳孔屏设计+骁龙865，3999元起

IT之家4月17日消息 一加昨日正式发布新款一加8/Pro，采用瞳孔屏设计，全系搭载骁龙865，3999元起，将于今日上午10:00正式开售。

IT之家了解到，一加8 Pro采用一块6.78英寸2K+分辨率120Hz AMOLED显示屏，一加8采用一块6.55英寸90Hz AMOLED“瞳孔屏”；一加8全系搭载骁龙旗舰865 平台，支持双模 5G、Wi-Fi 6；拥有超线性双扬声器、杜比全景声、X 轴线性马达；一加8 Pro电池容量为4510 mAh，配备全新一代 LPDDR5 内存，30W⽆线闪充，一加8电池容量为4300mAh；一加8采用4800万主摄索尼 IMX586 传感器主摄 + 1600 万像素超广角 + 微距镜头的三摄设计一加8 Pro采用4800 万像素索尼 IMX689 传感器定制主摄（1/1.4 英寸超大的感光面积），主摄级索尼 IMX586 的超⼴角，一颗独立风格镜头和一个长焦镜头。

价格方面，一加8手机8GB+128GB售价3999 元，12GB+256GB售价4599 元；一加8 Pro手机8GB+128GB售价5399 元，12GB+256GB售价 5999 元。