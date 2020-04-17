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微软推送Win 10 2020年五月更新最后一个测试版，正式版即将到来

2020/4/17 8:55:24来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月17日消息 微软今天了发布Windows 10 2020年5月更新（也称为Windows 10 20H1或2004版）的最终测试版本，正式更新要到下个月才会推出，但Windows 10的测试人员现在可以通过发布预览通道提前获得最终版本的更新。今天的版本将内部版本号变为为19041.207，微软表示，不出意外这将是正式版之前的最终测试版本。

IT之家了解到，和之前的2019年11月更新一样，这次新的更新也是一个相对较小的更新，包括对Cortana和Windows搜索的一些改进

Cortana现在可以从Windows 10的任务栏中解锁，可以通过打字或语音与该数字助理对话。整体界面也进行了调整，使其更具有对话性。微软还在这次更新中为搜索首页界面添加了快速搜索功能，包括天气、新闻、历史上的今天、新电影等。

在2020年5月更新中，微软还推出了Linux 2的Windows子系统，其中包括内部定制的Linux内核。这种Linux在Windows 10中的集成，将大大提升微软的Linux子系统在Windows中的性能。微软还承诺将通过Windows Update来更新这个内核，而且它将是开源的，因此开发者可以创建自己的WSL内核并贡献修改。

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关键词：Windows 10

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