【IT之家众测作品】小米AIoT路由器AX3600，5G时代路由先锋

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

首先感谢IT之家，正是IT之家众测才使我有机会成为AIoT路由器AX3600的用户，截至撰稿时我所在区的小米之家一直是无货状态，我也是第一次撰写有关路由器的评测稿，写得不到位的地方还请各位多多指教。



官方宣称该路由器是5G时代路由先锋。这款路由器令人眼前一亮的特点就是具有一根AIoT天线，究竟这根天线能带来什么作用呢？我通过这篇评测带大家稍微了解下。

一、 外观及配置

▲路由器正面

我们可以很清楚地看到，小米AIoT路由器AX3600共有七根天线，这七根天线均可以根据个人的不同需求进行角度的调整，调整天线角度时产生的清脆“嗒”声感知很强，其中有2根2.4GHz天线，使用QCN5024芯片；有4根5.0GHz天线，使用QCA9889芯片，有1根独立AIoT天线，打开米家App即可自动发现身边未初始化的小米智能设备。不仅霸气外露，也很硬核，小米AIoT路由器AX3600采用了高通IPQ8071A芯片，这款芯片包含4核心A53 1GHZ CPU和2核心1.7GHZ NPU网络加速引擎，还搭载了高达256MB的ROM和512MB的RAM，可谓是AIoT路由器中的王者。

▲LOGO特写

小米AIoT路由器AX3600正面沉着冷静，面板较为简洁，正中央有两个长条形指示灯，分别指示网络和系统状态，在正常工作的情况下呈现淡蓝色。除此之外，在右下角还标示了LOGO和型号。

▲状态灯特写

▲路由器接口

小米AIoT路由器AX3600背面共有一个千兆WAN口、三个千兆LAN口、一个电源口和一个重置按钮，基本满足家用需求，美中不足的是USB接口的缺失，可能会对家中有传统打印机和使用NAS的用户产生一些影响。

▲路由器电源

小米AIoT路由器AX3600的电源为12V/2A，满足了高性能路由器所需，体积与我目前所用的笔记本充电器相近。

▲附赠网线特写

小米AIoT路由器AX3600附赠的网线为CAT5E 26AWG规格，线长约60cm，略短，基本满足家庭使用。

▲开箱全家福

▲包装盒正面

▲包装盒背面

二、 产品体验

1、 特色功能介绍与体验

1) WiFi6与AIoT智能天线自动扫描

作为一款Wi-Fi 6路由器，在路由器后台Wi-Fi设置页面的显著位置有Wi-Fi 6、MU-MIMO和AIoT的开关，每一项设置均阐述了开启功能后产生的利弊，大家可以根据自己的需要来决定是否开启。

该路由器可以通过米家APP、小米WIFI APP和miwifi.com进行管理，这也是首款能够添加到米家APP进行管理的小米AIoT路由器。在米家APP中，我们可以对路由器进行简单的管理操作，查看连接设备、查看当前下载上传速度、设置Wi-Fi、重启路由器和恢复出厂设置等日常高频操作都能轻而易举地完成。

目前市面上不少路由器均已支持Wi-Fi 6，而AIoT是小米的独门绝技，故我着重介绍一下AIoT智能天线自动扫描功能。目前家中拥有米家智能插座、米家空调伴侣2、飞利浦智睿球泡灯、米家小饭煲和小爱触屏音箱等数十款小米系智能设备，我尝试将这些设备重置后并再次开启，AIoT智能天线很快就能发现到这些未配置的智能设备。可能有读者会好奇，之前在没有AIoT智能天线的路由器也能识别并添加智能设备，难道是“感知不强，徒增功耗”？其实并不是，该天线的奥秘在于能够主动与智能设备通信，省去了为智能设备选取Wi-Fi并输入密码的过程，真正实现智能设备一键连接，较之前的流程节约了大量时间，即使是年长的父母购置新的小米智能设备，你也可以帮父母快速完成配置。在配置完成后，点击设备进入详情页还可以进行IoT安全扫描，确保家中设备的安全性。

▲开启AIoT天线后的米家智能设备添加流程

▲IoT设备安全扫描功能

2) WPA3加密及IPV6

▲AX3600网络加密方式设置页面

值得注意的是，小米AIoT路由器AX3600除了支持常见的WPA/WPA2外，还支持WPA3，据了解，WPA3是一种比WPA和WPA2更为安全的加密方式，可是我尝试将加密方式设置成WPA3后，除了目前在用的小米MIX2和小米6只能搜索到而无法连接，家中其余设备则根本无法搜索到，可见该路由器的功能是十分超前的。除此之外，小米AIoT路由器AX3600还支持IPv6功能，并支持了多种IPv6模式，能够满足不同网络环境下的各种需求，不愧为5G时代的路由先锋。

▲AX3600 IPv6设置页面

3) 其余小米系路由器的特色功能

红包Wi-Fi、好友Wi-Fi、路由周报、自定义Hosts、安全中心、防蹭网等功能小米AIoT路由器AX3600均支持，由于篇幅关系，这里不再赘述。

▲AX3600 上网模式设置页面

▲AX3600 安全中心页面

▲AX3600 高级设置页面

2、 信号覆盖、网络速率及兼容性测试

作为一款路由器，本职工作仍然是保持信号覆盖及网络速率的稳定，先热身一下，进行一次外网网速测试。目前与电信签约的下载速率是300Mbps，上传速率是30Mbps，测试结果如下。可见小米AIoT路由器AX3600能够满足较高的网络带宽需求。

▲测试电信接入网速

▲测试点分布

信号覆盖测试

为了更好地测试小米AIoT路由器AX3600的信号覆盖水平，我选取了四个点进行信号测试、网络速率及兼容性测试，分别命名为测试点A/B/C/D，为公平起见，在不关闭原有腾达AC15的情况下，在测试前对路由器均进行了信号分析，确保路由器能选择相对空闲的频段，避免干扰。信号强度测试结果如下所示。

测试过程如下：将小米MIX2放置于各测试点后，依次使用WIFI宝盒APP进行2.4GHz和5GHz下的干扰检测，每到一个测试点后将手机Wi-Fi关闭再打开，15秒后分别记录2.4GHz和5GHz下的数据，数据如下图所示。

测试条件如下：小米MIX2、MiWiFi 稳定版 1.0.20、Wi-Fi 6 (802.11ax)模式开启、MU-MIMO开启、AIoT天线开启。2.4GHz Wi-Fi设置：40Mbps频段带宽，穿墙模式；5GHz Wi-Fi设置：80Mbps频段带宽，穿墙模式。

▲测试点A

在测试点A，由于与路由器在同一房间内，不涉及到穿墙，两款路由器的信号均不错，小米AIoT路由器AX3600略胜一筹。

▲测试点B

在测试点B，穿了一堵墙，信号强度已经开始下降，小米AIoT路由器AX3600的信号强度均高于原有的路由器。

▲测试点C

在测试点C，穿了两堵墙，信号强度已经开始下降，小米AIoT路由器AX3600的信号强度明显高于原有的路由器。

▲测试点D

在测试点D，穿了三堵墙，信号强度明显下降，小米AIoT路由器AX3600的信号强度明显高于原有的路由器。

网络速率及兼容性测试

我相信除了主力机，部分家庭中还有一些较为老旧的设备需要连接，因此除了我目前的主力机MIX2外，我从家中的库存中挑选出了三星Galaxy S6、魅族MX5、三星Galaxy S2三款典型设备进行对比，以便测试设备兼容性。

测试过程如下：将各手机放置于测试点后，连接小米AIoT路由器AX3600的5GHz热点，依次进行SpeedTest网速测试，一轮测试结束后，回写字台采集数据，数据如下图所示，从左到右分别是小米MIX2、三星Galaxy S6、魅族MX5、三星Galaxy S2。

测试条件如下：MiWiFi 稳定版 1.0.20、Wi-Fi 6 (802.11ax)模式开启、MU-MIMO开启、AIoT天线开启。5GHz Wifi设置：80Mbps频段带宽，穿墙模式。

▲测试点A

在测试点A，由于与路由器在同一房间内，不涉及到穿墙，速率较为均不错，小米MIX2与三星Galaxy S6达到签约外网网速，魅族MX5与三星Galaxy S2达到手机WIFI芯片速率极限值。

▲测试点B

在测试点B，穿了一堵墙，信号强度已经开始下降，小米MIX2与三星Galaxy S6速率较测试点A几乎腰斩一半，魅族MX5速率较测试点A下降约三分之一，而三星Galaxy S2速率较测试点A下降约70%。

▲测试点C

在测试点C，穿了两堵墙，信号强度已经开始下降，小米MIX2速率较测试点B出现了谜之反弹，三星Galaxy S6速率较测试点B下降较为明显，魅族MX5与三星Galaxy S2速率出现小幅反弹，变化不大。

▲测试点D

在测试点D，穿了三堵墙，这对路由器内功的要求是非常高的，而小米AIoT路由器AX3600仍能够胜任，这四款设备的网速均维持着测试点C时的水准，较原有路由器的表现好了许多，浏览网页等低时延需求都可以得到满足。

3、稳定性测试

众所周知，决定一个路由器的使用体验的东西除了信号覆盖就是稳定性了，想必各位都对断流现象恨之入骨。因此，我也对小米AIoT路由器AX3600的稳定性做了一个简单测试。由于我家中没有NAS，最近也没有大文件的下载需求，也不玩吃鸡等在线手游，因此采用了Teamviewer无线传输大文件进行了数次测试，检测其稳定性。

测试过程如下：将笔记本1和笔记本2同时连接到小米AIoT路由器AX3600的5GHz热点下，通过Teamviewer内的文件传输功能做多次传输测试，看是否有断流现象。

测试条件如下：MiWiFi 稳定版 1.0.20、Wi-Fi6 (802.11ax)模式开启、MU-MIMO开启、AIoT天线开启。5GHz Wi-Fi设置：80MHz频段带宽，穿墙模式。

其中一次的测试截图如下所示。

▲发送端

▲接收端

从目前的测试结果来看，未见有断流现象，传输速率较为稳定。

三、 总结

小米AIoT路由器AX3600是一款非常优秀的Wi-Fi 6+AIoT路由器，用料很足的同时保持了小米系的性价比，外观独具一格，系统稳定性也不错，非常适合家中有较多小米系智能设备或者是想体验Wi-Fi 6的读者。截至撰稿时，小米已经给路由器推送了第一次重大更新，主要是优化了2.4G Wi-Fi的抗干扰能力和CPU调度能力，在固件更新页面也提到了在远期会开发Mesh和160MHz频宽的功能，可见该路由器的底子还是很不错的，如果有第三方固件的话，可玩性会大大增加。做最好的AIoT路由器难，做每个人都买得起的AIoT路由器也难，而小米AIoT路由器AX3600做到了两者之间的完美平衡，让更多人能享受到科技的乐趣。

优点：

1.配置较为富裕，未来第三方固件可玩性较高；

2.支持Wi-Fi 6、MU-MIMO、WPA3等前沿技术；

3.与小米系智能设备配合较为默契，简化配对流程；

不足：

1.没有USB接口，无法连接打印机或共享外部存储；

2.没有WPS按钮。

相关阅读

《【IT之家众测作品】小米路由器AX3600“非正常”评测》

《【IT之家众测作品】小米路由器AX3600深度体验：路由器的口碑逆转？》

《【IT之家众测作品】 小米AIoT路由器AX3600评测：或成小米路由器系列翻身之作》

《【IT之家众测作品】表里如一的大个路由——小米AX3600体验》

《【IT之家众测作品】小米AIoT路由器AX3600能否担当的起时代先锋？》