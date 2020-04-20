百度网盘道歉并紧急开发新版本：明天将对“用户激励计划”全部用户做取消处理

IT之家4月20日消息 此前IT之家报道，百度网盘推出了一个用户奖励计划，“用户奖励计划”是百度网盘为提升传输体验推出的一项活动。分享你的少量闲置网络带宽以及电脑存储空间，为网盘传输速度贡献一份力量，同时你也会得到相应的积分奖励，积分可以兑换爱奇艺VIP月卡，极速下载券等奖品。

如果每日持续贡献1MB/s带宽、5G空间、7小时在线时长，预计每月可获得1000积分（1000积分可兑换爱奇艺VIP月卡等奖品）。不过众多IT之家网友表示，这并不划算。

今天晚上百度网盘做出回应，表示对于百度网盘默认PC端用户加入用户激励计划，深表歉意，并紧急开发了新的版本。明天（4月21号）发布的百度网盘PC端新版本，将对“用户激励计划”的全部用户做取消处理。

下面是百度网盘回应全文：